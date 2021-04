E. Kaliňák: Kolíkovej vysvetlenia v kauze jej firmy sú chabé, mala by odstúpiť

E. Kaliňák ďalej dopĺňa, že „od pani Kolíkovej sme sa dozvedeli, že čiastka už bola vlastníkom vrátená a celý trestný čin ju hrozne mrzí. Lenže podľa poškodených klamala. Napriek tomu, že od rozhodnutia súdu uplynul už viac než rok, dodnes vlastníci bytov nevideli od firmy pani Kolíkovej ani cent.“

Pri firme MK real pani M. Kolíkovej dokonca nejde len o toto jediné trestné oznámenie. „Firma je podozrivá z trestného činu neoprávneného podnikania, pretože niekoľko rokov podnikala bez živnostenského oprávnenia. Tieto skutočnosti sme si overili a z obchodného registra a ich webového sídla vyplýva, že v oblasti správy bytov podnikali na čierno takmer 16 rokov. Až keď ich začala preverovať polícia, tak si narýchlo zriadili potrebnú živnosť. Firma pani M. Kolíkovej tak okrádala svojich klientov cez služby, ktoré nebola oprávnená poskytovať,“ konštatuje E. Kaliňák.

Táto kauza je zarážajúca o to viac, že firmu spoluvlastní žena, ktorá má na Slovensku dohliadať na spravodlivosť. Podpredseda strany SMER - SD E. Kaliňák svoje zistenia dopĺňa o ďalšie skutočnosti. „Posledné trestné oznámenie však hovorí už o úplne inom leveli podvodu. Konateľka Kolíkovej firmy totiž prišla na to, ako okradnúť vlastníkov bytov aj o peniaze, ktoré nemajú. Poza ich chrbát im navýšila úver až o 60 tisíc eur a to tak, že sfalšovala domovú schôdzu a bez ich vedomia a súhlasu sfalšovala aj ich podpisy. Tieto skutočnosti podľa mňa automaticky diskvalifikujú kohokoľvek na pozíciu poslanca a nie to ešte na post ministra a tobôž ministra spravodlivosti.“

Keďže sa pani Kolíková stavia v tejto vláde do pozície morálnej autority, očakávali sme, že tieto skutočnosti vzhľadom na ich závažnosť, buď vyvráti alebo z postu ministerky odstúpi. Lenže pani Kolíková sa pri vysvetľovaní vydala úplne inou cestou. Cestou svojho bývalého straníckeho šéfa Andreja Kisku. „Pani ministerka sa nás snaží presvedčiť, že nevedela o niekoľko ročnom vyšetrovaní jej nevlastnej sestry a už rok nevie o tom, že bola právoplatne odsúdená za spáchanie trestného činu. No a samozrejme nemohlo chýbať ani zaklínadlo, po vzore Andreja Kisku, že aj za toto môže Robert Fico, lebo mu ako bojovníčka za spravodlivosť vraj stojí v ceste. Pani Kolíková, toto nie sú argumenty, ale trápne výhovorky a chabý pokus odvrátiť pozornosť od faktu, že vlastníte firmu, ktorej konateľka okradla bežných ľudí. A na tomto už nič nezmeníte,“ nateraz uzavrel tému E. Kaliňák.

