Dostávate od zamestnávateľa na gastráč viac ako 2,81 eura? Nemeňte lístky za hotovosť!

Po novom už nebude na vašom zamestnávateľovi, ale na vás, akou formou si necháte vyplácať stravné. V hre je okrem gastráčov či gastrokariet už aj finančný príspevok. Na škodu ale je, že mnohí zamestnanci netušia, do čoho idú. Roky stravné neriešili a dnes si majú vyberať. Poradíme vám, čo robiť, ak je váš zamestnávateľ štedrý a na stravnom vám platí viac predpisuje zákon.

Pozor na dane a odvody, môžu sa dotknúť aj stravného

Ako ukázal nedávno realizovaný prieskum 2muse, najväčšie rezervy majú zamestnanci v súvislosti s príspevkom na stravu v otázkach daňovo-odvodového zvýhodnenia. Pýtate sa, ako môžu dane a odvody súvisieť so stravným? Jednoducho! Gastráče, ani kredit na karte zdaneniu a odvodom nepodliehajú, nech už vám ich zamestnávateľ vypláca v akejkoľvek hodnote.

V prípade finančného príspevku však treba byť obozretnejší. Ak by vám zamestnávateľ dával na stravu v hotovosti alebo na účet viac ako 2,81 eura na deň, všetko, čo by vám vyplatil nad túto sumu, by vám musel aj zdaniť a strhnúť vám z toho odvody. Preto, ak je váš zamestnávateľ štedrejší, zostaňte pri gastráčoch alebo gastrokarte. Táto voľba sa vám oplatí viac.

Papieriky sú prežitok, budúcnosť je elektronizácia

Každý vie, že peniaze sa vedia rýchlo rozkotúľať. Človek tak neraz pár dní pred výplatou túžobne očakáva pípnutie na účte. A práve gastrolísky sú pre niektoré rodiny pomocníkom na preklenutie obdobia pred výplatou.

Gastráče boli súčasťou našich peňaženiek roky. No podobne ako sme prešli z kopirákov na tlačiarne, z písacích strojov na počítače či z hotovosti na bezkontaktné platby, aj gastrolístky čaká plná elektronizácia.

Nechcete sa vzdať gastrolístkov, no zároveň by ste uvítali komfortnejšiu formu stravného? Prejdite na gastrokartu či appku. Tá vám umožní rýchlu platbu. Kartou budete môcť zároveň zaplatiť presnú sumu bez problémov s vydávaním, a to všetko bezkontaktne a bezpečne nielen v čase zlej epidemickej situácie.

Čas na rozhodnutie máte do konca roka

Niektorí zamestnávatelia už dali svojim zamestnancom na výber, nie je sa však kam ponáhľať. Firmy musia začať vyplácať stravné vo forme, ktoré si zamestnanec zvolil až od budúceho roka. Ak si nie ste svojou voľbou istí, dajte si čas. Ako to už pri zmenách býva, až čas ukáže ako sa s touto novinkou popasujú zamestnávatelia, ekonómovia či právnici v praxi.

Nenechajte sa dotlačiť do rozhodnutia, ktoré by ste mohli neskôr ľutovať. Forma stravného, pre ktorú sa rozhodnete, bude pre vás záväzná na najbližších 12 mesiacov. Preto ak váhate, stále sa môžete vybrať cestou istoty a zotrvať pri gastrolístkoch či karte. Po roku budete môcť svoj výber prehodnotiť a rozhodnúť sa inak.

