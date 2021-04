Takto sa dovolenkuje na Slovensku. 5* a komorník k tomu!

Keby ste sa mali počas tohtoročnej slnečnej sezóny vybrať len na jedno miesto, nepochybíte, keď vaše kroky povedú na piešťanský Kúpeľný ostrov.

Neobmýva ho síce more, no priamo pod ním sa nachádza čosi veľmi cenné. Prameň vzácnej liečivej vody ústiaci do kúpeľného domu Irma s vychýreným Zrkadliskom a Bahniskom. To bahno nie je len také obyčajné vyhriate „blato“. Ide o absolútne unikátny peloid, ktorý do svojej liečivej podoby zreje ešte rok po vyťažení. Za ten čas na neho blahodarne pôsobí nie len siričitá voda, ale aj baktérie, ktoré z neho robia už spomínaný svetový unikát so schopnosťou otvoriť účinným látkam cestu takmer až „na kosť“.

Zdroj: Ensana Health Spa Hotels

Vzácne prírodné zdroje sú korunované slovenským skvostom – prvým secesným 5* kúpeľným hotelom zo siete Ensana Health Spa Hotels. Reč je o Thermia Palace, dáme ocenenej piatimi hviezdičkami a tisíckami spokojných hostí. Vzhľadom na viac ako 100 – ročnú históriu hotel ukrýva množstvo symbolov viažucich sa s jeho bohatou históriou. Cisári, šľachta, štátnici, maharadžovia, veľvyslanci, generáli, umelci, celebrity – to je len veľmi stručný zoznam prominentov, ktorí si vychutnávali svoje dni v Thermia Palace a radi sa do Piešťan vracali.

Šli po stopách páva, ktorý podľa legendy nešťastne dopadol pri snahe odletieť z hradu Bana, ktorý sa kedysi týčil nad Kúpeľným ostrovom. Dlho kríval v mokradiach a svoj honosný chvost, ktorý mu nehodu spôsobil vláčil za sebou. Až narazil na bahennú jamu, vďaka ktorej sa mu noha zahojila.

Po pávovi blahodarné účinky na pohybový aparát objavili aj ľudia a spočiatku jednoducho, v podobných jamách, ako páv nachádzali uzdravenie. Chýr o zázrakoch priniesol nečakaný ohlas a s cieľom ubytovať ľudí bažiacich po prinavrátení strateného zdravia na tom mieste vyrástol hotel, ktorý zdobí piešťanský Kúpeľný ostrov a víta svojich hostí dodnes.

Zdravie vám otvára svoju náruč vďaka vzácnym prírodným zdrojom a špičkovému servisu v Thermia Palace. Rezervujte si svoj pobyt v predstihu!

No Thermia Palace ani zďaleka nezostala v časoch minulých. Služby, atmosféra, odborný a profesionálny prístup, a každoročný precízny „facelift“ z nej robia dôstojnú a nesmierne pohľadnú dámu obkolesenú parkmi, záhradami, voliérou s pávmi a scenériou, ktorá nadchne umeleckého ducha a zohreje pri srdci každého návštevníka.

K vašim službám!

Každý, kto už do Thermia Palace zavítal vie, že sa tam stretne s profesionálmi, ktorí z jeho pobytu spravia nezabudnuteľný zážitok. K tímu, ktorý je srdcom a dušou exkluzívneho 5* hotela pribudli ďalší členovia- komorníci, ktorí vám v rámci novinky – služby Buttler service spravia z vášho pobytu zážitok hodný hviezdičky navyše. Komorník vás v deň príchodu vyzdvihne na vami určenom mieste, recepciu môžete pokojne vynechať. Všetko zariadi za vás, kým vy budete na izbe popíjať sekt. Zarezervuje vám všetky kúpeľné procedúry, objedná taxi, zabezpečí stôl v reštaurácii a postará sa o voňavé, čerstvé raňajky na izbu. Keby vám náhodou váš pobyt skrížila pracovná administratíva, aj to môžete s dôverou odovzdať do jeho šikovných rúk. Skrátka – buttler service je tu pre každého, kto na „ostrove“ nechce riešiť nič iné, len svoju pohodu a regeneráciu. Služby súkromného komorníka končia až vtedy, keď vás limuzínou dopraví na miesto vášho odchodu. To znie ako plán, ktorý za príplatok jednoznačne stojí!

Rezervujte si pobyt so službami komorníka v 5* hoteli Thermia Palace na piešťanskom Kúpeľnom ostrove už teraz!

Okrem novinky v portfóliu služieb luxusného, vynoveného hotela Thermia Palace sa môžete spoľahnúť na overenú kvalitu, odbornosť, ústretový a priateľský personál a fantastické služby, ktoré pozdvihujú hotel na špičkovú úroveň. Zároveň sa môžete spoľahnúť na dodržiavanie pandemických opatrení aktuálnych v čase vášho pobytu. Nijako vám však neuberú zo zážitku, všetka práca podieľajúca sa na vašom komforte a bezpečnosti bude v rukách tímu Ensana Health Spa Hotels.

