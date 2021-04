AURES Holdings sa vydáva na západ, akcionári dajú na expanziu stovky miliónov eur

Online projekt Driverama odštartuje v Nemecku, do piatich rokov sa rozšíri do ďalších jedenástich krajín

Skupina AURES Holdings za prvý štvrťrok predala 15 200 vozidiel, z toho pre lockdown v Českej republike a na Slovensku väčšinu online. Dobré skúsenosti s online predajom urýchlili plány AURES na expanziu na nové trhy, tentoraz smerom na západ. Nový projekt Driverama bude založený na medzinárodnom výkupe a predaji ojazdených vozidiel za pomoci pokročilých algoritmov, ktoré zaručia zákazníkom v každej krajine najlepšie ceny. Prvé pobočky vzniknú v Nemecku, potom sa rozšíria do ďalších jedenástich krajín. Cieľom Driveramy je stať sa do roku 2025 najväčším online obchodníkom s ojazdenými vozidlami v Európe. Okrem založenia Driveramy však AURES s ustupujúcou pandémiou koronavírusu porastie aj na existujúcich trhoch, a to najmä v Poľsku.

„V súčasnej chvíli sú naše predajne na našom hlavnom trhu v Českej republike pre zákazníkov uzatvorené už takmer 4 mesiace, rovnako ako na slovenskom trhu. To je v histórii našej spoločnosti aj maloobchodu všeobecne úplne bezprecedentná situácia, ktorej navyše predchádzali v oboch krajinách lockdowny už v minulom roku. Našťastie sa nám darí stále zlepšovať efektivitu online predaja vozidiel. V Českej republike sme sa už dostali až na zhruba 3 200 predaných vozidiel online za jeden mesiac. Na slovenskom trhu je to už vyše 1 000 vozidiel, čo v oboch prípadoch považujeme za veľmi dobrý výsledok. Vďaka tomu, že v Poľsku obmedzenia maloobchodu zavedené nie sú, tento trh v rámci našej skupiny prvýkrát prekonal Slovensko," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO. V prvom štvrťroku tak skupina v sieti AAA AUTO predala celkovo 15 200 áut, z toho v Českej republike 8 700, v Poľsku 3 850 a na Slovensku 2 650. Sieť so 45 pobočkami má v strednej Európe stabilne v ponuke približne 16 000 vozidiel, z toho v Českej republike cez 9 200, na Slovensku 4000 a v Poľsku 2700.

Najpredávanejšie vozidlá v jednotlivých krajinách v januári až marci 2021

Česká republika Poľsko Slovensko 1. Škoda Octavia Opel Astra Škoda Octavia 2. Škoda Fabia Ford Focus Škoda Fabia 3. VW Passat Škoda Octavia VW Passat 4. Škoda Superb Opel Insignia Škoda Superb 5. Hyundai i30 Škoda Fabia VW Golf 6. VW Golf VW Golf Kia Sportage 7. Škoda Rapid Renault Clio Hyundai i30 8. Ford Focus Ford Mondeo Kia Ceed 9. Ford Mondeo Dacia Duster Suzuki Vitara 10. Kia Ceed VW Passat Opel Astra

S Driveramou zamieri AURES na západ

S ustupujúcou pandémiou začína AURES opäť expandovať. Tentokrát nepôjde len o posilňovanie predajných kapacít v krajinách, kde už pôsobí sieť AAA AUTO, ale spoločnosť vstúpi aj na západné trhy pod hlavičkou online obchodníka s ojazdenými vozidlami Driverama.

"Pôjde o investíciu našich akcionárov, ktorá v prvej fáze dosiahne výšku 100 miliónov eur a v ďalších fázach 400 miliónov eur," oznámila Karolína Topolová.

„Koncept Driveramy využíva online výkup a predaj ojazdených automobilov v západnej Európe s možnosťou vykupovať a predávať autá koncovým zákazníkom cez hranice členských štátov EÚ. Vozidlá si bude možné nechať doručiť, alebo si ich vyzdvihnúť na desiatkach mikropobočiek, ktoré začnú vznikať v lete. Projekt Driveramy nevzniká na zelenej lúke. V uplynulých rokoch sme do jeho technologickej prípravy investovali 75 miliónov eur. Išlo najmä o vývoj vlastného softvéru, zaisťuje kompletnú technologickú infraštruktúru a v reálnom čase nám umožňuje kompletný prehľad o ponukách na trhu ojazdených vozidiel v celej Európe. Začatie projektu Driverama veľmi urýchlili naše pozitívne skúsenosti s predajom áut online v čase pandémie koronavírusu," vysvetlil predseda predstavenstva Driveramy Stanislav Gálik, doterajší šéf inovácií AURES.

Driverama začína svoju činnosť prostredníctvom výkupných aktivít a na začiatku budúceho roka zaháji predaj s ponukou 5000 vozidiel v Nemecku. V nasledujúcich 12-tich mesiacoch pôjde na budovanie infraštruktúry v kľúčových krajinách, kde Driverama odštartuje, 100 miliónov eur. Do roku 2025 rozšíri svoje aktivity do ďalších 11 ďalších krajín. Túto expanziu AURES Holdings a jeho akcionári podporia ďalšími investíciami až do výšky 400 miliónov eur. "Cieľom je do roku 2025 vybudovať Driveramu, ako najväčšieho európskeho online predajcu ojazdených vozidiel," dodal Gálik.

Zdroj: AAA Auto

Koronavírus

"Chcela by som opakovane poďakovať za pomoc, ktorú poskytujú vlády jednotlivých krajín, kde pôsobíme. Vďaka tejto pomoci sme mohli zachovať veľa pracovných miest, ktoré by sme inak museli zrušiť. Bola by som len rada, ak by v Českej republike a na Slovensku bolo čo najskôr možné naše pobočky otvoriť do plnej prevádzky, aby sme mohli využiť jarnú sezónu, ktorá je pre nás každý rok najdôležitejšia. Záujem o ojazdené autá je veľký a aj keď je online predaj veľmi úspešný, nemôže obchodovanie na pobočkách nahradiť stopercentne. Väčšinu predajného či nákupného procesu realizujeme vo vonkajších priestoroch, takže je tu riziko prenosu infekcie veľmi nízke. Sme samozrejme pripravení v maximálnej miere dodržiavať všetky hygienické opatrenia, ktoré budú pre otvorenie maloobchodu požadované," zdôraznila Karolína Topolová. Spoločnosť sa podľa nej chce podieľať aj na očkovaní zamestnancov. "Akonáhle to bude možné, začneme očkovať zamestnancov, ktorí o to budú mať záujem. Zatiaľ vyčkávame, kedy budú k dispozícii vakcíny pre bežných občanov a pre firemné očkovanie, " doplnila Karolína Topolová.

Bude pokračovať expanzia v Poľsku

Expanzia siete AAA AUTO bude naďalej prebiehať najmä v Poľsku, kde nadviaže na plány spomalené pandémiou. "Už koncom tohto mesiaca otvoríme novú pobočku s plným servisom v Lubline v areáli Makro, ktorá na ploche 7500 m2 postupne ponúkne až 300 vozidiel. Ďalej bude v máji nasledovať zahájenie prevádzky výkupnej pobočky v Radomi v rámci nákupného centra M1. V lete začneme pracovať na rozšírení kapacity pobočky Zabrze z 250 na 450 vozidiel, ktorá bude zahŕňať aj výstavbu nového objektu tento rok na jeseň. Rovnako tak chystáme na jeseň tohto roku výstavbu novej obchodnej budovy v areáli našej pobočky Wroclaw. V Katowiciach počas tohto roka v niekoľkých etapách rozšírime predajnú plochu a priestory pre zákazníkov. Rozširujeme aj našu centrálnu pobočku pre Varšavu v Piaseczne, kde sme v marci dokončili transakciu nákupu susednej nehnuteľnosti bývalého dílerstva FIAT. Tento náš nový objekt nám umožní rozšíriť zázemie pre našich zamestnancov. Vďaka tejto akvizícii vybudujeme väčší showroom pre našich zákazníkov. Rozšírili sme aj vonkajšiu predajnú plochu a zväčšili ponuku vozidiel v regióne Varšavy. V neposlednom rade nám druhá nehnuteľnosť v Piaseczne umožní do budúcnosti rozvoj ďalších služieb, ako je napríklad prenájom vozidiel," dodala Karolína Topolová.

