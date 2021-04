Koniec baterií! Samsung predstavil solárny diaľkový ovladáč od TV

Zvažujete výmenu svojho starého televízora a neviete sa rozhodnúť, ktorý LED je pre vás najvhodnejší? Samsung tento rok predstavil novinku Neo QLED, ktorá posúva hranice kvality obrazu a zvuku a zároveň reflektuje potreby, ktoré odzrkadľuje dnešná doba. K dispozícii je v 4K a 8K prevedení. Pribalí vám k nej aj ovládač so solárnym nabíjaním.

Nový televízor Samsung Neo QLED má tento rok špecialitu v podobe diaľkového ovládača, v ktorom už nemusíte vymieňať batérie. Na zadnej strane má totiž solárne články, prostredníctvom ktorých ho môžete dobíjať vonkajším aj interiérovým svetlom alebo cez USB port. Týmto ovládačom sa tak končí zúfalstvo majiteľov televízorov, ktorí bezradne hľadajú v šuplíkoch náhradné batérie. Navyše s ním môžete ovládať aj ďalšie zariadenia pripojené k televízoru.

Len vy, obraz a dokonalý zvuk

Pri sledovaní nových Neo QLED televízorov sa nesústredíte na nič iné, len na obraz a zvuk. Je to vďaka tomu, že čierne okraje takmer zmizli a vylepšené bolo aj riešenie One Connect – skrinka, do ktorej pripájate všetky zariadenia. Teraz ho môžete úplne zastrčiť na zadnú stranu televízora alebo ho umiestniť pekne nabok, takže vás nebudú rušiť žiadne nevzhľadné káble. Bezchybnú inštaláciu ešte umocní bezmedzerový držiak, ktorý umožní, že váš televízor bude ako prilepený k stene. Alebo môžete dať televízoru vyniknúť na trojnožke – stojane Studio Stand – v priestore.

Zdroj: Samsung

Zvuk, ktorý sleduje obraz

Každú akciu si vychutnáte vďaka technológii Zvuk sledujúci obraz (OTS Pro). Môžete sa tak hlbšie ponoriť do každého detailu zvuku z každého rohu televízora, dokonca aj z jeho stredu. A aby bol naozaj dokonalý bez ohľadu na to, kam a ako umiestnite televízor, kalibrácia zvuku - SpaceFit Sound analyzuje prostredie miestnosti a potom automaticky kalibruje zvuk TV na optimálne nastavenie pre vašu domácnosť.

Zdroj: Samsung

Ak si neviete predstaviť, ako bude nový Samsung Neo QLED TV vyzerať vo vašej obývačke, postará sa o to rozšírená realita. Stačí si zobraziť stránku samsung.sk prostredníctvom smartfónu, vybrať si model a kliknúť na tlačidlo AR pod fotografiou televízora. Vybraný model si následne umiestnite namierením kamery smartfónu na dané miesto.

Zdroj: Samsung

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií zo sveta technológií, vypočujte si aj podcasty On/Off by Samsung so Sajfom.

