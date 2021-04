Takto môže fungovať vzťah na diaľku!

Za posledný rok sme si zvykli, že služby môžu chodiť za nami, nielen naopak. Najviac času trávime doma, a preto väčšinu vecí vybavujeme z pohodlia obývačky. Hoci pred pár rokmi by sme si to nevedeli predstaviť, vzťah na diaľku môžeme mať aj so svojou bankou.

Banka sa prispôsobuje našim potrebám

Online komunikácia sa stala neodmysliteľnou súčasťou našich životov - deti študujú online, pracovné stretnutia máme online a občas sa online stretneme aj so svojimi priateľmi alebo vzdialenejšími príbuznými. VÚB sa snaží vyjsť maximálne v ústrety svojim klientom, a preto neustále rozširuje služby, ktoré dokážeme vybaviť z obývačky.

Dôveryhodný partner

Keďže banka sa stará o vaše peniaze dlhé roky, pozná vašu finančnú históriu. Vy sa tak nemusíte s citlivými údajmi zdôverovať ďalším osobám. Navyše počas celého videohovoru svojho bankára alebo poradcu vidíte, takže viete, s kým hovoríte.

Keďže čas sú peniaze, väčšina klientov vidí hlavnú výhodu videobankingu práve v šetrení času, ktorý by strávili cestou do pobočky. Vďaka možnosti komunikovať na diaľku môžeme v priebehu pár minút vybaviť so svojím bankárom to, čo by nám inak zabralo výrazne viac času. “Bankový poradca môže počas videohovoru jednoducho a rýchlo ukázať klientovi všetky podklady cez zdieľanú obrazovku svojho počítača,” hovorí Dana Kondrótová, riaditeľka Odboru štandardní klienti VÚB banky.

Čas po pracovnej dobe a víkendy teraz môžeme viac tráviť so svojimi najbližšími alebo v prírode.

