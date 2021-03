Prší? Nevadí! Toto sú naše 3 interiérové tipy ako tráviť voľný čas s deťmi v Košiciach

Zdroj: Slovakia Travel

Slovenské technické múzeum Košice, Hlavná 88

Slovenské technické múzeum je na kvalitný čas ako stvorené – niekoľko podlaží múzea vám pripraví program pokojne aj na celý deň. Situované uprostred Hlavnej ulice je najbližšou zastávkou oproti miestnym hotelom a reštauráciám.

Múzeum sa pýši bohatou zbierkou predmetov a náradia z technických odvetví, ktoré sú už po stáročia späté s mestom Košice a okolitým regiónom – ide konkrétne o hutníctvo, kováčstvo, baníctvo či strojárstvo. Nezabudnite preto navštíviť dômyselne vybudovanú štôlňu v podzemí múzea. Akademický sochár Arpád Račko spolu so svojím tímom vytvoril dokonalú simuláciu podmienok, v akých naši banícki predchodcovia pracovali. Detskej pozornosti by určite nemalo ujsť vedecko-technické centrum, v ktorom si poriadne precvičíte svoju šikovnosť na desiatkach rébusov a hlavolamov. Na najvyššom poschodí múzea si odskočte na pôsobivú hviezdnu prehliadku nočnej oblohy. Spoznáte pohyby vzdialených planét i príbehy dávnovekých súhvezdí, ktoré inšpirovali k ich pomenovaniam.

Steelpark, Kasárne/Kulturpark

Hľadáte pre svoje deti alternatívny vzdelávací program? Navštívte budovu Steelpark v komplexe Kasárne/Kulturpark. Na viacerých poschodiach je pre tých najmenších aj dospievajúcich pripravený bohatý súbor aktivít, vďaka ktorým sa bližšie oboznámia s princípmi vedy a techniky. Zaskáčte si na interaktívnom vrte až do jadra zeme a spoznajte všetky vrstvy našej planéty. A vedeli ste, že sa k oceli vieme dostať aj recyklovaním? Návštevné hodiny sú určené v pracovných dňoch od 9:00 – 14:00 a od stredy do nedele v poobedných hodinách pre širokú verejnosť. Expozície sú určené pre deti prevažne od 7 rokov, no zahrajú sa aj tí mladší.

Laser Aréna Košice, Jarmočná 2

Zahrajte sa celá rodina v akčnej realite! Laser Aréna Košice sa teší vysokej návštevnosti vďaka svojmu modernému vybaveniu, kde hráte so svojimi spoluhráčmi hru v dokonalej tme. Senzorická vesta, ktorou sa obrníte, sníma laserové paprsky, ktoré vaším smerom strieľajú spoluhráči. Hra nie je len bezduchou kybernetickou vymoženosťou elektronického zariadenia – v aréne ste neustále v pohybe, unikáte pred strelami svojou šikovnosťou, rýchlosťou a mobilitou vlastného tela. Je vhodná pre celé rodiny, partiu kamarátov a kvôli svojej bezpečnosti aj pre deti vo veku od 5 rokov. A na záver – pre bojových 15 minút adrenalínovej chvíle si môžete vybrať dokonca aj vlastný hudobný playlist!

