Privítajte jar bez dymu a zápachu – nastal čas na VELO!

Zdroj: VELO

Jar klope na dvere, vzduch sa napĺňa vôňami a príroda začína kvitnúť. Láka nás to do prírody, alebo aspoň na balkón užiť si prvé teplé lúče slnka a svieži jarný vánok. O to viac nás zaskočí, keď nám potešenie z hlbokého nádychu znepríjemní dym a zápach z cigarety. Stačí, že okolo nás po lesnej cestičke prejde niekto s horiacou cigaretou, alebo na balkón vyjde aj sused od vedľa, ktorý si v rámci home officu spravil malú „fajčpauzu“. Ak patríte aj vy k tým, čo im dym a zápach z cigarety prekáža, alebo ste fajčiarom, ktorý by bol rád ohľaduplnejší k svojmu zdraviu aj k okoliu, prečítajte si, ako sa dá u(s)pokojiť nikotínové nutkanie bez toho, že by ste sa ocitli v oblaku zapáchajúceho dymu.