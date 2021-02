Poriadna zábava doma: Ikonické filmy, seriály a animované filmy v slovenčine. Na skúšku zadarmo

V tomto období všetci trávime veľa času doma. Home office je povinný, deti školu videli v posledných mesiacoch hlavne z diaľky a z domu sa stalo miesto, kde pracujeme, učíme sa i zabávame. Všetci rodičia vedia, aké zložité je to skĺbiť a aké náročné niekedy vymyslieť program nielen pre deti, keď rozprávky s titulkami, či v češtine pre ne nie sú najlepšie. Teraz to však je minulosť…

Iba na HBO GO nájdete slovenský dabing rozprávok, filmov a seriálov. Kedykoľvek si môžete pustiť ikonické animáky zo štúdia Disney ako Blesk, Coco, Hľadá sa Nemo či Zootropolis a zabaviť tak nielen deti. Tie poteší aj Pokémon Detektív Pikachu či nové série Labkovej patroly, ktoré sa na HBO GO objavia na konci februára.

Zdroj: HBO



Slovenčinu teraz budete počuť aj u slávnych seriálov ako Hra o tróny (všetkých 8 sérií), Černobyľ, Eufória, Veľké malé klamstvá (2 série), Mala si to vedieť, Temné hmoty (2 série) i u kultového seriálu Živí mŕtvi. Z filmov je to novinka Stevena Soderberga - Nechajte ich všetkých hovoriť, posledných 9 filmov zo série s Jamesom Bondom, filmy s Harrym Potterom, klasika Watchmen z roku 2009, či hity ako Zodiac, Krycie meno U.N.C.L.E., Oceľová päsť alebo Tomb Rider.

Zdroj: HBO

Ďalšie budú priebežne pribúdať. Pri seriáloch z originálnej produkcie HBO budú okrem dabingu k dispozícii aj titulky. Marcová premiéra Justice League Jacka Snydera tiež dostane slovenský dabing i titulky.

Je to však lepšie vidieť, ako o tom len čítať. Ak HBO GO ešte nemáte - stačí sa zaregistrovať naa sedem dní máte úplne zadarmo. Filmy, seriály i rozprávky môžete sledovať vždy, keď na ne máte chuť na svojom smart TV, smartfóne, tablete či počítači. HBO GO je k dispozícii aj prostredníctvom operátorov.

-Reklamná správa-