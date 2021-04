Zomrel herec (†54) z populárneho seriálu Černobyľ: Mal nádor na mozgu!

Správu o smrti Paula Rittera potvrdil médiám hercov agent. „Paul bol mimoriadne talentovaný herec, ktorý s mimoriadnou zručnosťou zobrazil na javisku a obrazovke obrovské množstvo rolí. Odišiel v pokoji v kruhu rodiny,“ cituje jeho slová web Sky News.

„Pri sledovaní Černobyľu som si povedal: Máme novú filmovú hviezdu. A aký bol vtipný v Piatkovej večeri... proste neskutočný talent,“ napísal na Twitteri hercov kolega Rob Delaney.

Knocked it out of the PARK in Chernobyl. Watching it I consciously thought, "Oh, we have a new movie star." Between that & how funny he was in Friday Night Dinner... just unreal talent. Rest in peace, Paul Ritter. pic.twitter.com/nw8HnRZxRd