Otvorí Airshow Slovakia tohtoročnú festivalovú sezónu?

Pandémia otriasa celým svetom, no aj napriek tomu veľké podujatia ako Medzinárodné letecké dni SIAF či Festival letectva Piešťany pracujú na tom, aby nesklamali svojich fanúšikov a otvorili brány letísk.

Slovenská letecká agentúra Banská Bystrica je organizátorom a zároveň lídrom na Slovensku v organizácii leteckých podujatí a hoci uplynulé mesiace, v súvislosti s pandémiou Covid-19, neprajú hromadným podujatiam, celý tím aj napriek tomu naplno pracuje a pripravuje pre svojich fanúšikov letecké dni, pod názvom Airshow Slovakia 2021. Spadá tam niekoľko podujatí, no najväčším lákadlom sú určite Medzinárodné dni SIAF 2021 a Festival letectva Piešťany 2021.

Dostanú vás novinky

„Na rok 2021 sme pripravili AEOROSALÓN Piešťany, kde chceme dať priestor tým, ktorí majú chuť vystaviť a ponúknuť služby v oblasti letectva, leteckého školstva, vzdelávania či výroby lietadiel. Tento priestor ponúkame na letisku Piešťany zdarma. Ďalším jedinečným podujatím v premiére je NIGHT AIRSHOW, kde ponúkneme laserovú a pyrotechnickú šou počas noci, s tým, že efekty budú odpaľované z lietadiel. Tieto dve akcie budú v rámci Festivalu letectva Piešťany 7.-9. mája 2021, ktorým si pripomenieme oficiálne oslavy konca II. Svetovej vojny a víťazstva nad fašizmom,” vymenúva riaditeľ Slovenskej leteckej agentúry Hubert Štoksa s tým, že Festival letectva výrazne podporuje aj samotné mesto Piešťany či Trnavský samosprávny kraj. „Samozrejme ako organizátor počítame aj s tým, že v prípade zlej pandemiologickej situácii v máji, presunieme Festival letectva Piešťany na iný termín,” upresňuje.

Veľké sťahovanie na západ

Ďalšou kľúčovou udalosťou pre Slovenskú leteckú agentúru bude vyhlásenie ankety Zlaté krídla, Národná cena letectva Slovenskej republiky , kde odborná porota a autority v letectve SR nominujú kolektívy, osobnosti či projekty. „Výsledky sa dozvieme 3. septembra 2021 na slávnostnom galavečere, ktorý sa bude konať v Bratislave,” konkretizuje hovorkyňa agentúry Michala Cabanová.

K ukončeniu sezóny Slovenskej leteckej agentúry už tradične patria veľkolepé Medzinárodné letecké dni SIAF 4.-5. september 2021, ktoré sa presúvajú z letiska Sliač do Malaciek, konkrétne na leteckú základňu Kuchyňa. „Po ročnej pauze, z dôvodu pandémie, čelíme novým výzvam, keďže sťahujeme celý SIAF na nové miesto. Je to pre nás rok noviniek a prakticky začíname odznova. Robíme nové projekty, zmluvy a hľadáme nových partnerov. Už niekoľkokrát sme boli na rekognoskácii na letisku aj so zástupcami Ministerstva obrany SR a príslušníkmi leteckej základne. Komunikujeme s Bratislavským samosprávnym krajom, uzatvárame dohody o spolupráci s Ministerstvom vnútra, Ministerstvom zahraničných vecí, Ministerstvom dopravy a Ministerstvom zdravotníctva SR. SIAF už historicky patrí k oslavám SNP, i keď sa uskutoční na novom mieste v Malackách,” hovorí riaditeľ MLD SIAF a Festivalu letectva Piešťany Hubert Štoksa.

