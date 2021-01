Ako si udržať zdravie dokým príde očkovanie na Covid 19

Nešpecifická podpora imunitného systému

Dôležitým pomocníkom pre imunitné bunky je vitamín C, ktorý biele krvinky potrebujú na zabezpečenie svojej funkcie, schopnosti čo najrýchlejšie prísť k miestu infekcie a zneškodňovať patogény (vírusy, baktérie). Vitamín C sa teda nachádza v imunitných bunkách na zabezpečenie ich výkonnosti, ale tiež ich ochrany pred oxidačnými látkami, ktorými zneškodňujú vírusy a baktérie. V lipozomálnej forme sa niekoľkonásobne lepšie vstrebáva do lymfy a krvi, pričom sa postupne uvoľňuje a je k dispozícii všetkým bunkám, ktoré ho potrebujú v priebehu cca. 12 hodín. Len lipozomálna forma vitamínu C umožňuje vstrebanie do krvi aj vyšších dávok vitamínu C, ktoré sú potrebné pre účinnú prevenciu i počas infekcie. Vstrebateľnosť pri bežnej forme vitamínu C je to cca. 200 mg z jednej dávky, zvyšok sa vylučuje z organizmu, a to v prípade infekcie väčšinou nestačí.

Špecifické a cielené možnosti stimulácie imunity

Medicínsky výskum skúmal špecifické a cielené možnosti stimulácie imunitného systému so zameraním na prevenciu a liečbu vírusového ochorenia, napr. chrípky.

Podávanie určitých prírodných látok v nízkych farmakologických koncentráciách, dokáže zabezpečiť stimuláciu imunitného systému pri vysokej bezpečnosti. Zmes presne vybraných rastlinných a živočíšnych extraktov dokáže efektívne stimulovať protivírusovú a protibakteriálnu imunitu a zároveň pôsobiť na viaceré príznaky ochorenia – zvýšenú teplotu, bolesť svalov, zápal dýchacích ciest a únavu.

Tieto látky stimulujú nešpecifické imunitné bunky (makrofágy) a tiež špecifické imunitné bunky (T lymfocyty a NK bunky - prirodzené zabíjače).



Všetky tieto zložky sa nachádzajú vo voľnopredajnom lieku GUNAPREVAC, ktorý je vhodný pre malé deti i dospelých.

Dávkujte a užívajte podľa potreby

V prevencii stačí tieto látky podávať 1-krát týždenne, v akútnom stave sa dávka zvyšuje na 3-krát denne, pretože je potrebné intenzívnejšie stimulovať imunitný systém, ako aj pôsobiť na možné príznaky vírusového ochorenia. V prípade malých detí do 6 rokov stačí polovičná dávka, takže 1 balenie lieku zabezpečí prevenciu na 3 mesiace.

Aj keď tento liek nebol testovaný pri liečbe ochorenia Covid 19, dokáže stimulovať imunitný systém, čím dáva predpoklad jeho lepšej pripravenosti na nové výzvy.

