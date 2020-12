Fond pre budúcnosť športu mení sny na skutočnosť!

Andrea sa pred niekoľkými týždňami prihlásila do Fondu pre budúcnosť športu. Projekt v polovici tohto roka spustila spoločnosť Niké s cieľom pomáhať amatérskym športovcov a športovým klubom na celom Slovensku. V tejto aktivite plánuje pokračovať aj v roku 2021.

Sympatická Andrea poslala do Fondu video, v ktorom predstavila svoj ateliér. V nahrávke priznala, že by sa jej veľmi hodili peniaze na to, aby konečne mohla do milovaného štúdia kúpiť vysnívané zrkadlá. Uviedla, že ide o finančne náročnú investíciu, keďže sú vyrábané na mieru a ide o poctivý slovenský výrobok. Porotu veľmi zaujala svojim príbehom a podobne ako aj desiatky ďalších športovcov ju podporila štedrým grantom.

„Ďakujeme spoločnosti Niké za lekciu do života. Tak ako vy, aj my sa budeme snažiť ďalej šíriť dobro okolo seba,“ povedala Andrea, ktorá sa k joge dostala po vážnej nehode.

Zdroj: Fond pre budúcnosť športu

Z hobby poslanie

Andrea sa po zdravotných komplikáciách snažila plnohodnotne vrátiť do každodenného života. Pomáhal jej v tom aj pohyb, konkrétne joga. Po čase si urobila kurz a neskôr začala pôsobiť ako inštruktorka. Následne otvorila ateliér Surya, ktorý sa pred pandémiou tešil veľkej obľube mnohých klientov. Mal však jednu chybičku krásy. V miestnosti chýbali zrkadlá. To je však už minulosť.

„Zrkadlá sú úžasné. Pomôžu nám primárne pri cvičeniach ako sú pilates a cvikoch na chrbticu,“ povedala nadšená Andrea, ktorá má odkaz pre všetkých, ktorí ešte stále váhajú, či sa prihlásiť do Fondu pre budúcnosť športu. „Chcela by som povzbudiť športovcov k tomu, aby sa prihlásili do Fondu a ukázali okoliu, čomu sa radi venujú a inšpirovali tak ostatných.“

Zdroj: Fond pre budúcnosť športu

Zapojte sa aj vy!

Milujete šport a chcete to niekam dotiahnuť? Podporíme vás. Stačí nahrať krátke video, pridať štipku kreativity a humoru, ktoré presvedčí porotu o tom, že práve vy ste najlepší kandidát na získanie grantu. Následne nahrávku prihláste do Fondu na stránke www.nikefondsportu.sk. Veľa šťastia!

- reklamná správa -