Nikotínové vrecúška VELO - u(s)pokojenie nikotínového nutkania bez obťažovania okolia

Zdroj: VELO

V posledných rokoch to majú dospelí užívatelia nikotínových produktov čoraz ťažšie. Rastie spotrebná daň na tabakové výrobky, tlak spoločnosti na redukovanie priestorov a situácií, kedy je možné užiť cigaretu, je čoraz väčší. Aj samotní užívatelia nikotínových produktov si uvedomujú, že by svojimi návykmi nemali obmedzovať svoje okolie. Navyše, v čase obmedzení počas pandémie Covid-19 je nutné nosiť rúška nielen v exteriéri, ale aj vo verejných priestoroch, akými sú napríklad nákupné centrá, obchody, pošta, banky a pod. To výrazne zužuje situácie, kedy môžu dospelí užívatelia nikotínu siahnuť po cigarete.