Foodblogeri o potravinovej zbierke: Nákupom potravín pomôžete chudobným vyčariť krajšie Vianoce

Vložiť pomoc do darovacieho vozíka, ktorý nájdete blízko pokladní, môžete vo vybraných 153 predajniach Tesco po celom Slovensku, na ktorých zbierka prebieha. Darovať však môžete aj bezpečne z domova. Až do 24.12. nájdete na Tesco stránke PotravinyDomov predpripravené balíčky pomoci od 5 do 12 €, ktoré budú po vašej kúpe odovzdané niektorej z organizácií pomáhajúcich chudobným, ľuďom v krízových zariadeniach a ľuďom bez domova.

Zbierku podporili aj známi foodblogeri

„Ja som si predstavila matku v núdzi s malými deťmi a preto som nakúpila plienky, základné potraviny ako ryžu, múku a obrázkové́ cestoviny pre deti, ale prihodila som aj môj obľúbený́ zelený́ čaj, orechy a pár mikulášskych drobností do topánok,“ napísala Kristína Suchánková na svojom Instagrame, kde pozýva k zbierke. Kristína sa tak zapojila do zbierky či kampane charity už po niekoľký raz.

Známi foodblogeri podporili zbierku zdieľaním receptov na jednoduché jedlo, pričom vyzvali aj svojich fanúšikov, aby pri nákupe mysleli na núdznych a trvanlivými surovinami z receptu prispeli aj do zbierky. Tým môžu podarovať tanier chutného jedla niekomu, kto nemal toľko šťastia.

Zdroj: Tesco

Nikoleta Kováč, majiteľka blogu Surová dcéra, vydávajúca obľúbenú kuchárku Slovegán, ponúkla recept na sviatočný boršč, Petra Esterling z blogu Red Velvet Cooking recept na krémovú polievku z bielej fazule, Ela Krídlová z blogu Zo srdca do hrnca cícerový šalát, Patrícia Molnárová Turiničová z blogu Hit je zdravo žiť zase krúpovú kašu. „Vianoce bez ryby, závinu či medovníčkov? Tak trochu nepredstaviteľné, no nie? Žiaľ, ani by sme si nepomysleli, koľkí sviatky trávia bez všetkých týchto, pre nás bežných pokrmov. A to hovorím iba o jedle,“ prihovára sa Patrícia v príspevku.

Aby boli aj štedrovečerné stoly v kruhu najbližších radostné

Prispieť do zbierky je veľmi jednoduché, a pritom tak dôležité. Darované potraviny a drogéria pomôžu prečkať zimné obdobie a prinesú pekné chvíle pri stole mnohým rodinám, ktoré dnes obracajú každý peniaz. Ide o rodiny so zdravotne znevýhodneným dieťaťom, o osamelých dôchodcov, opustené matky s deťmi alebo ľudí bez domova a tých, ktorí kvôli pandémii prišli o zamestnanie. Potravinovým príspevkom pomôžete aj organizáciám, ktoré im pomáhajú, pretože Tesco po uzavretí zbierky daruje navyše finančnú podporu vo výške 20 % z celkovej hodnoty všetkých vyzbieraných produktov.

Zdroj: Tesco

Slovenská katolícka charita sa do Tesco potravinovej zbierky zapája každý rok prostredníctvom 10 diecéznych a arcidiecéznych charít. Časť potravín, ktoré sa vyzbierajú, využíva aj vo svojich zariadeniach, a to nielen na Vianoce. Malá obeta pre nás môže mať veľký význam pre niekoho iného. Viac informácií o potravinovej zbierke nájdete na www.charita.sk/potravinova-zbierka/.

- reklamná správa -