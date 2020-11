Nad čím všetkým rozmýšľa známy Slovák počas korona nákupov?

Opatrenia na zamedzenie šírenia korony sú s nami už dosť dlho na to, aby sa z ich stal stereotyp. Čím dlhšie trvajú, tým menej na ich dodržiavanie myslíme. Známy stand-upista sa preto vybral do potravín, aby si ich dôkladne zopakoval a naučil sa pri tom aj niečo nové. S pomocou ochotného personálu spoznal aj to, aké opatrenia dodržiavajú predajne BILLA, aby spolu so svojimi zákazníkmi chránili seba aj ostatných. Dôkladne si dezinfikovať ruky pri vstupe, používať rukavice aj kliešte na pečivo a najskôr si vyberať potraviny očami, až potom rukami. Aj to sú zásady bezpečného a zároveň ohľaduplného nákupu, ku ktorému supermarket svojich zákazníkov vedie.

BILLA však nielen vzdeláva, ale svoje priestory aj pravidelne dezinfikuje. Pečivo je pripravené a skladované v oddelených priestoroch a zamestnanci používajú ochranné pomôcky ako rúška a rukavice. Ovocie a zelenina sú čerstvé a personál ich kontroluje niekoľkokrát denne.

Pozrite si video a presvedčte sa, ako zvládol zodpovedný nákup známy komik. Neuveríte, akými cestami sa uberali jeho myšlienky.

