Reprezentatívny prieskum hovorí jasne: Slováci sú vajíčkový národ

Až 73 % Slovákov považuje za najkvalitnejšie vajíčka zo slovenskej produkcie, pričom 63 % si myslí, že Slovensko je v ich produkcii sebestačné. Skoro polovica opýtaných sa zaujíma o životné podmienky sliepok, ale iba 36 % rozumie symbolom, ktoré na vajíčkach označujú typ chovu. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu agentúry 2muse na vzorke 1020 respondentov.

Slováci sú vajíčkový národ. Takmer tretina z nás nakupuje vajíčka niekoľkokrát alebo aspoň jedenkrát v týždni a 39 % minimálne raz za dva týždne. „Môžeme povedať, že v našej krajine skoro vôbec neexistujú ľudia, ktorí by vajcia nekonzumovali. Iba 9 % respondentov deklarovalo, že túto komoditu nenakupuje vôbec,“ interpretuje výsledky reprezentatívneho prieskumu Michal Vyšinský z prieskumnej agentúry 2muse.

Zdroj: Babičkin dvor

Prieskum sa zameral aj na to, na čom Slovákom pri kúpe vajec najviac záleží. Pri výbere dbajú najmä na ich čerstvosť, pôvod a cenu. Nové trendy a spôsob myslenia však zanechali stopu aj v spotrebiteľských preferenciách. Dôležitými sa stávajú aj typ chovu či humánne podmienky sliepok. Skoro polovica respondentov sa vyjadrila, že je pre nich pri nákupe podstatná aj informácia o tom z akého chovu vajcia pochádzajú. Avšak iba 36 % zo všetkých opýtaných uvádza, že označeniu na vajíčkach aj rozumie. „Zo získaných dát nám vyplýva, že viac ako polovica tvrdí, že symbolom nerozumie. Aj napriek tomu sú to práve vajcia z klietkového chovu, ktoré sú u spotrebiteľov najmenej obľúbené. Svoju pozornosť pri nákupe venujú predovšetkým vajciam z podstielkového, ekologického chovu alebo chovu s voľným výbehom, ktoré preferujú,“ vysvetľuje rozmýšľanie Slovákov M. Vyšinský.

Zdroj: Babičkin dvor

Lokál patriotizmus sa odzrkadľuje aj v nákupe vajíčok. Až 73 % Slovákov považuje slovenské vajíčka za najkvalitnejšie a 63 % si myslí, že sme v tejto komodite sebestační.

„Sebestačnosť v oblasti vajec sa na Slovensku pohybuje na úrovni 97,5 %, no aj napriek tomu ich v pomerne veľkom množstve dovážame. Jedným z dôvodov prečo sa v slovenských obchodoch nachádzajú zahraničné vajcia, ktoré lákajú neporovnateľne nižšou cenou je aj nastavenie systému dotácii z EÚ, čo je komplikovaná a komplexná problematika. Na Slovensku je podpora tohto segmentu za posledné roky nulová. Faktom však zostáva, že produkcia vajec na Slovensku podlieha striktnej veterinárnej kontrole. Sú to práve slovenské vajcia, ktoré za posledné roky nezaznamenali žiadne škandály, čo sa o tých zahraničných nedá povedať. Dôvera spotrebiteľov v slovenskú kvalitu i bezpečnosť je pre nás naozaj dôležitá,“ vysvetľuje prax Jaroslav Novák, majiteľ spoločnosti Babičkin dvor. Z prieskumu vyplýva, že iba tretina Slovákov zachytila medializované škandály so zahraničnými vajcami, v ktorých boli objavené pridané aditíva, ako napríklad poľské vajcia s obsahom salmonely, plesne, dioxínov či fipronilu.

Zdroj: Babičkin dvor

Všetky tieto aditíva pritom môžu mať výrazne negatívny vplyv na naše zdravie. "Salmonela môže byť život ohrozujúcim mikroorganizmom, takže v tomto prípade môže ísť o závažný problém. Antibiotiká v mäse môžu porušiť prirodzenú črevnú mikroflóru, čo môže mať vážny zdravotný vplyv aj napr. na imunitný systém. Dioxíny sú toxické látky, ktoré sú dobre rozpustné v tukoch, pričom žĺtko je hlavným zdrojom tuku vo vajíčku,“ vysvetľuje Boris Bajer, výživový poradca.

