Zahrajte sa, aby ste vedeli, čo vás v nemocnici novej generácie Bory čaká

“Mám obrovské bolesti. Nemohli by ste ma zobrať prednostne?” skočí prichádzajúcemu lekárovi priamo do cesty. Pacientka, ktorá celú situáciu sleduje, to nevydrží a zastane sa seba a ostatných čakajúcich: “Nepredbiehajte sa. Aj my chceme byť ošetrení.”

Ako má túto situáciu, v ktorej sa dennodenne nachádza, vyriešiť lekár? Je možné ju rozlúsknuť tak, aby boli obaja pacienti spokojní, no zároveň aby kolegyni z triáže nezničil náladu na celý deň a nepridal jej prácu navyše, pričom si zachová svoju vlastnú vnútornú energiu a nevybije si sily na celý deň hneď ráno?

Zdroj: Svet zdravia

Riešenie v bežnej praxi je častokrát balansom medzi potrebami pacienta a možnosťami zamestnancov

Vyskúšajte si na vlastnej koži, ako by ste sa zachovali v takej situácii vy! Nemocnica Bory pripravila online simuláciu pre lekárov, sestry i všetkých, ktorí by radi vedeli, aké to je pracovať v nemocnici novej generácie.

Počas niekoľkých minút si prejdete príbehmi z pohľadu lekára alebo sestry v simulovanom prostredí vašej Nemocnice Bory. Môžete si vyskúšať nielen to, ako by ste sa v novej nemocnici cítili, ale aj aké inovácie vás v Nemocnici Bory čakajú či ako budú vyzerať jej priestory. V hre si vyskúšate rôzne možnosti komunikácia s pacientmi či medzi kolegami a otestujete sa, či by táto pracovná pozícia bola pre vás vhodnou voľbou.

Ako funguje online simulácia?

Hra prebieha formou odpovedí na otázky, ktoré opisujú bežné situácie z praxe. Hráč má vždy na výber z dvoch možností. Podľa toho akú odpoveď vyberie sa mu mení skóre. Body mu pribúdajú alebo ubúdajú v kategóriách vlastnej energie, spokojnosti pacientov a nálady kolegov. Voľbami odpovede postupne odkrýva ďalší dej. Cieľom hráča, tak ako aj zamestnancov Nemocnice Bory, je nájsť optimálnu rovnováhu medzi týmito tromi kategóriami.

Nemocnica Bory sa bude vyznačovať nielen novými medicínskymi procesmi a technológiami, ale najmä silnou orientáciou na ľudí – pacientov, ale aj kolegov. Keďže Bory ešte nie sú v prevádzke, chceli sme čo najlepším spôsobom priblížiť pacientom i zdravotníkom prostredie novej nemocnice,” vysvetľuje HR riaditeľka, Jana Palenčárová.

Inovácia 2 v 1

Online simulácie príbehov využívajú aj personalisti Nemocnice Bory pri vstupných pohovoroch so záujemcami o prácu. Krátky rozhovor o deji a vybraných odpovediach poukazuje na to, či uchádzači majú predpoklady pracovať v novej nemocnici a či ich samých táto práca bude baviť. Simuláciu bude HR zároveň využívať ako adaptačný nástroj pri nástupe zamestnancov do Nemocnice Bory.

„Pokiaľ môžem hovoriť za sestry, ktoré sa vo väčšine prípadov najlepšie učia na základe vnemov – keď si veci môžu takpovediac ohmatať, online simulácia je pre nich ideálny nástroj ako si osvojiť nové procesy. V Nemocnici Bory bude veľa inovácií, ktoré si dnes len ťažko predstaviť, takže aj keď Bory ešte nie sú v prevádzke, cez tento nástroj im tieto inovácie vieme priblížiť už teraz. Zároveň v simulácii zhmotňujeme vyspelú formu medziľudskej komunikácie, ktorá bude základným stavebným kameňom našej otvorenej firemnej kultúry,“ opisuje jej hlavné prínosy riaditeľka pre ošetrovateľstvo novovznikajúcej nemocnice, Alena Kendrick.

Oplatí sa to vyskúšať aj študentom medicíny a lekárom s dlhoročnou praxou?

“Ako študent medicíny vidím, ako prebieha výučba medicíny v škole a počas praxe zažívam, ako to funguje reálne na oddelení. Jednoduchou a hravou formou si cez online simuláciu Nemocnice Bory takto môže každý – lekár, sestra i pacient vyskúšať každodenné situácie z nemocnice priamo na svojom mobilnom telefóne. Zdravotníci si môžu vyskúšať komunikáciu s pacientom, do ktorej každodenne prichádzajú a zvážiť, čo možno robiť inak. Laici by si mohli túto simuláciu vyskúšať preto, aby nazreli do sveta lekárov a sestier a pochopili, akým situáciám a výzvam počas dňa čelia,” popisuje svoju skúsenosť s online aplikáciou študent medicíny Marek Kajan.

