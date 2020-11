Nenechajte zničiť svoj sexuálny život „koronakrízou“: Tu sú najlepšie tipy, ako si spestriť sex s partnerom!

Zima patrí ročným obdobiam, ktoré ľudia trávia viac doma. Aktuálna „koronakríza“ k tomu prispieva ešte viac. Prečo to nevyužiť na spestrenie sexuálneho života?

Nuda, stereotyp, opakované polohy či techniky, to všetko prispieva k tomu, že so sexu s partnerom sa stane doslova horor. Čo s tým viete spraviť, navyše, práve v tomto období, kedy koronavírus znova utlmil spoločenský život? Využite toto obdobie na vzrušujúce zmeny, ktoré obohatia váš sexuálny život a zároveň zlepšia sexuálne zdravie!

Stojí vám? Skúste prírodné afrodiziaká

Aby ste sa vôbec mohli pustiť do spestrenia sexuálneho života, musíte najskôr naštartovať potenciu a sexuálny apetít. Ako na to? Najprirodzenejšie cez prírodné afrodiziaka. Sem patria nielen známe morské plody, ustrice, šľahačka alebo čokoláda, ale aj viaceré bylinky. Pochopiteľne, nikomu z nás sa nechce robiť si čaj každý deň.

Práve preto vznikol prírodný preparát eJoy®, ktorý obsahuje kombináciu tých najúčinnejších bylinných afrodiziak, napríklad ako je Tribulus, Maca alebo Saw Palmetto, v spojení s niektorými ďalšími prospešnými látkami s prirodzeným vplyvom.

Výsledkom je podpora erekcie, či už ide o rýchlejší nástup, zlepšenie tvrdosti alebo predĺženie erekcie, no aj podpora zdravia prostaty a samozrejme zvýšenie sexuálneho apetítu. Prečítajte si viac o zložení, účinkoch aj kúpe priamo na webstránke výrobcu.

Sex na netradičných miestach a naplno bez zábran

Zaručeným oživením sexuálneho života v čase „koronakrízy“ je sex na netradičných miestach. Nemusí ísť pritom iba o exteriér, hoci, v prírode to má vždy svoje čaro. Pravdou je, že tomu treba prispôsobiť počasie, ale riešením môže byť sex v aute.

Doma viete skúsiť sex v kúpeľni, či už máte vaňu alebo sprchový kút, ale ešte zaujímavejšie je milovanie na pustenej práčke. Neviete prečo? Skúste tie vibrácie a zistíte sami! Vyskúšajte samozrejme aj ostatné miestnosti a naplno dajte priechod svojim emóciám. Áno, presne tak, kričte, vzdychajte a vydávajte zvuky, čo vám len hrdlo bude ráčiť!

Nové praktiky aj erotické hračky

Koho by bavilo stále skúšať tie isté pohyby, polohy či techniky? Zabudnite na osvedčeného misionára, koníka alebo psíka, prišiel čas na sexuálnu revolúciu!

Vyskúšajte menej známe polohy, ktoré si možno budú vyžadovať na úvod trocha akrobacie, ale odmena bude viac, než zaujímavá. Inšpiráciou môže byť známa Kámasútra, napríklad jej polohy hadov, lyžičiek, mlyna, lotusu, slonov, sviece alebo nožníc. Tiež existujú zaujímavé variácie polôh zozadu, v stoji, v sede alebo tiež známej polohy 69.

Pozornosť by ste mali venovať aj sexuálnym pomôckam a erotickým hračkám. Môže ísť napríklad o Venušine guličky, rôzne vibátory, dilda, análne kolíky, erekčné krúžky a vibračné krúžky. Môžete s nimi skúsiť aj nové praktiky, napríklad análny sex.

Masky, oblečenie, feromóny a hry

Veľa ľudí zabúda na kreativitu pri sexuálnych radovánkach a to je najlepšia cesta, ako upadnúť do stereotypu. Čo s tým? Skúste napríklad sexi oblečenie.

U žien je výber pomerne bohatý. Sexi čierne alebo červené tangáče a podprsenka nikdy nesklamú, podobne ako podväzky alebo jemná blúzka. Muži by mali staviť na jednoduchosť, najmä pri spodnom diele. Zaujať však môžu nejakou maskou a ideálne v kombinácii koženého materiálu. Zvýšiť libido vám pomôžu aj feromóny.

Zábavu a vzrušenie zaručene rozprúdia aj rôzne erotické a sexuálne hry. Viete si ich kúpiť v podobe stolových či kartových hier, ale pokojne si ich môžete aj vymyslieť. Veď už len samotná „fľaška“ dokáže navodiť tú správnu atmosféru aj vo dvojici.

Lichôtky, komplimenty a zvádzanie!

Oživiť sexuálny život môžete aj bez toho, aby ste museli na partnera či partnerku skočiť. Možno by ste sa čudovali, ako dokáže aj jemnejšia lichôtka alebo kompliment zdvihnúť sebavedomie a samozrejme aj libido. Tam to skončiť ale nemusí.

To, že súčasťou sexu by malo byť aj zvádzanie, totiž veľa mužov aj žien zabudlo. To môže mať podobu sexi oblečenia, ale aj rôznych narážok a predohru viete okoreniť aj nejakou zaujímavou masážou. Chôdza po byte či dome môže tiež niečo napovedať a ak sa k tomu pridajú letmé dotyky na intímnym miestach, vyhrali ste.

Zvádzať sa dá dokonca aj pri domácich prácach alebo jednoduchým bozkom. No nie obyčajným, ale poriadnym „hollywoodskym francúzakom“.

