Nebaví vás sledovanie televízora? S 8K sa vo vás opäť prebudí fanúšik

Televízor, ktorý máte doma, a môže mať pri tom len pár rokov, je už určite „zastaralý“ z pohľadu rozlíšenia obrazovky. A možno práve pre to vás už nebaví na ňom sledovať filmy či športové prenosy. Ak chcete opäť v sebe prebudiť fanúšika televíznej alebo filmovej zábavy, mali by ste siahnuť po rozlíšení až 8K.

Obrovské rozlíšenie 8K v spojení s ďalšími technológiami vám prinesie úplne nový zážitok zo sledovania. A ak navyše máte aj smartfón, ktorý dokáže natáčať v 8K, ako napríklad Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, môžete si súkromné videá pozrieť hneď v tejto perfektnej kvalite. S funkciou Multi View jednoducho pripojíte váš smartfón a všetok obsah sledujete na veľkej obrazovke. Veľkosť videa si navyše môžete prispôsobiť podľa seba.

Skutočné 8K rozlíšenie

Zdroj: Samsung

Za špičkovým a detailným obrazom stojí 33 miliónov pixelov, ktoré mu dodávajú čistotu. O to, aby ste zakaždým videli obsah v 100-percentnom 8K rozlíšení, sa zase postará Quantum Processor 8K a umelá inteligencia. Tie zaručia, že akýkoľvek obsah, aj v pôvodne horšej kvalite, uvidíte v rozlíšení 8K. Za obrazom plným detailov a bohatých farieb stojí aj ďalšia technológia - Quantum HDR 4000. Tá sa postará o ešte hlbší kontrast. V spolupráci s Quantum Dot zaistí 100 % objem farieb pri každej úrovni jasu, takže kvalita a svetelnosť obrazu sú stále rovnaké.

Zvuk dopĺňa obraz a opačne

Zdroj: Samsung

Obrazový zážitok sa však nezaobíde bez kvalitného zvuku. Samsung preto najnovšie QLED 8K televízory vybavil radom funkcií, ktoré vás nenechajú chladnými. Funkcia Zvuk sledujúci pohyb (OTS+) obohatí každý film či akčnú scénu o realistický audio zážitok. Trojica reproduktorov – horný, spodný a bočný – vás prenesie a doslova vtiahne do scény. Predstavte si letieť loptičku z jednej strany na druhú. Jej svišťanie budete počuť, akoby preletela okolo vás.

Zdroj: Samsung

Sused začal vŕtať a vy nič nepočujte? Funkcia Automatické zosilnenie hlasu (AVA) v reálnom čase identifikuje rušivý zvuk okolo vás a automaticky zvýši úroveň hlasitosti dialógov. A to bez toho, že by ste museli siahnuť po ovládači.

A ešte sú aj dizajnové

Čo by to bolo za moderné technológie, keby neboli zabalené do moderného dizajnu. Samsung preto najnovšie 8K televízory zoštíhlil a doplnil Infinity obrazovkou s minimalistickými čiernymi rámikmi. Teraz sa tak môžete sústrediť už len na prehrávaný obsah a televízor zároveň vyzerá ako z budúcnosti.

Teraz aj s bonusom

Každý, kto si teraz zakúpi prémiový televízor Samsung QLED 8K, dostane ako bonus prémiový smartfón Galaxy S20 v hodnote 899 EUR. Bonusy môžete získať u vybraných predajcov elektroniky, v značkových predajniach Samsung a v e-shope Samsung.sk do 27. septembra 2020 alebo do vypredania zásob.

