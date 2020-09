Surfista Heidar: 22° - perfektný moment na relax

Profesionálny surfista Heidar sa naučil vystihnúť ten správny moment a chytiť dokonalú vlnu. Pred zimou ho chráni iba neoprén, extrémne podmienky v severnom Atlantiku mu však nerobia problém. Ak to dovolí vietor a morský prúd, môže robiť to, čo ho najviac napĺňa. Neskôr je jeho odmenou relax v teple domova, pri perfektnej teplote 22°C.

Heidar bol hyperaktívne dieťa. Keď mal 15, kamoš ho prvýkrát v živote zobral surfovať. Mal iba lacný neoprén a skoro zamrzol. Našiel však spôsob, ako uvoľniť svoju energiu. „Celý náš život je ako surfing. Všetko je o správnom načasovaní. Možno si budete musieť počkať v ľadovej vode, v okamihu sa však musíte rozhodnúť, či je práve táto vlna perfektná,“ tvrdí Heidar.

Vystihnúť správny čas

V bežnom živote je to rovnaké, tiež je potrebné robiť správne rozhodnutia v správnom čase. Treba vystihnúť dobré okamihy, ktoré príroda vonku ponúka. A po návrate domov urobiť všetko pre perfektný moment. Jedno je isté, teraz je ten pravý čas na výmenu vykurovacieho zariadenia za nové – lebo môžete výrazne ušetriť na nákladoch na energiu. Novou vlnou medzi zariadeniami je kondenzačný kotol ecoTEC exclusive od značky Vaillant. „Existuje veľa dôvodov pre tento kotol, čaká vás doma väčšie pohodlie, šetrí zdroje a v dlhodobom horizonte ušetríte nemálo peňazí,“ dodáva surfista.

Pre maximálne pohodlie

Výmenou starého kotla za nový, s modernou kondenzačnou technológiou, domácnosť ušetrí až 30 % nákladov na vykurovanie. Heidar aj kvôli tomu stavil na mimoriadne energeticky úsporný závesný kotol ecoTEC exclusive (energetická trieda A), nachádza sa v jeho kúpeľni. Teplo a teplú vodu pritom dokáže zabezpečiť nielen v domoch, ale aj bytoch či iných nehnuteľnostiach. Bez ohľadu na to, či ide o vymenu starého kotla alebo o novostavbu, toto zariadenie je investíciou do budúcnosti. Už teraz spĺňa požiadavky, ktoré budú v nadchádzajúcich rokoch kladené na kondenzačné kotly. Pozostáva z 85 % recyklovateľných materiálov, významne znižuje emisie a prispieva k ochrane životného prostredia.

Zdroj: Vaillant

S najnovšou technológiou

U Heidara zavážilo aj to, ako tento kotol hospodári s energiou. Najnovšia kondenzačná technológia mu umožňuje dosiahnuť väčšiu úsporu než u iných zariadení tohto druhu. Pri ohreve teplej vody je o desať percent efektívnejší než predchádzajúci model. Jedinečná technológia spaľovania IoniDetect automaticky deteguje rôzne druhy či vlastnosti plynu a optimalizuje prevádzku s cieľom dosiahnuť maximálny energetický výnos. To umožňuje kotlu pracovať za každých okolností čo najefektívnejšie. Pre dosiahnutie vyššieho komfortu sa môže skombinovať s externým zásobníkom teplej vody, systém sa dá rozšíriť o tepelné čerpadlo, solárnu zostavu či centrálne riadené vetranie. Výhodou je aj to, že vykurovanie môžete ovládať odkiaľkoľvek. Umožní vám to bezplatná aplikácia pre smartfón či tablet, ak ku kotlu doplníte systémový regulátor s internetovým modulom.

- reklamná správa -