Pred 18 rokmi mala sen, ktorý sa stal skutočnosťou – Kompava

V roku 2002 bolo snom majiteľky, dnes už známej spoločnosti Kompava, vybudovať vlastnú výrobu a distribúciu výživových doplnkov. Začiatky neboli ľahké, no vďaka silnej viere v samú seba a dobrému tímu, dokázala pani Komorechová, majiteľka spoločnosti Kompava vybudovať firmu, ktorá má dnes úspešne obsadený trh s výživovými doplnkami nie len pre športovcov, ale aj na podporu zdravia.

Ako to celé začalo?

V portfóliu firmy Kompava môžeme nájsť cez 70 druhov výrobkov. Rozdelené sú do 3 rád a to športová, pharma a anti age . „Najskôr sme začali vyrábať športové doplnky, neskôr sme zistili, že aj športovci potrebujú doplnky na podporu zdravia. Keď máte raz problém so žalúdkom, nikdy nepodáte dokonalý športový výkon. Preto sme sa začali zaoberať aj výrobkami, ktoré pomáhajú riešiť viaceré zdravotné problémy nielen u športovcov, ale i u bežnej populácie“ hovorí pani Komorechová, majiteľka spoločnosti.

V portfóliu produktov Kompava nájdete doplnky od pitného režimu, cez spaľovače, proteíny či energizéry až po produkty na podporu zdravia, lepšie trávenie, ochranu kĺbového aparátu i srdcovo cievneho systému. Veľmi obľúbené sú ich anti age produkty, ktoré si získavajú srdcia mnohých zákazníkov.

Čím je Kompava tak výnimočná?

Hádam najväčším potešením u zákazníkov je to, že ide o slovenskú výrobu výživových doplnkov priamo v Novom Meste nad Váhom. Niektoré produkty sú priam nadčasové, iné nemajú svojim zložením konkurenciu a vyhrávajú rôzne ocenenia.

„Každý jeden produkt bol vyvinutý, aby mal maximálnu funkčnosť a obsahoval tie najkvalitnejšie suroviny. Chceme zaručiť svojim zákazníkom hlavne bezpečnosť produktov. Používame suroviny najvyššej kvality, maximálne schválené množstvá, aby účinnosť bola čo najlepšia. Nepoužívame žiadne umelé farbivá ani arómy a žiadne konzervačné látky. Výživový doplnok by mal telu pomáhať a nie ho znečisťovať rôznymi umelými prídavnými látkami“ hovorí pani Komorechová.

Používajú suroviny od tých najvyberanejších dodávateľov z celého sveta. Produkty sú vyrábané z čistých potravinárskych a farmaceutických surovín, ktoré sú povolené v rámci Európskej únie. Ako prízvukuje majiteľka firmy „Slovensko má veľmi prísne požiadavky na výrobu. Má to však aj svoje výhody. Zákazník si môže byť istý, že nič neprebaľujeme, všetko čo je na obale, je aj vo vnútri a hlavne, že mu nepoškodí zdravie.“

Výroba spätá s diagnostikou.

Aby sa odlíšili od konkurencie, investovali čas i peniaze do niečoho, čo konkurenti nemajú. V Žiline disponujú diagnostickým pracoviskom , kde ponúkajú športovcom diagnosticko – poradenské služby. Vyškolení odborníci vedia športovcom i nešportovcom nastaviť správny tréningový i výživový plán, aby trénovali, cvičili a chudli efektívne. Okrem diagnostického centra nájdete Kompava stánok s odborníkmi na viacerých športových podujatiach, výstavách i prezentáciách, kde vedia poradiť v oblasti výživy a doplnkov.

Pár faktov, ktoré je dobré pri výživových doplnkoch vedieť.

Do tekutých výrobkov sa pridávajú buď konzervačné látky, pasterizujú sa, alebo sú silne sladké, aby sa nepremnožili baktérie a plesne. U suchej výroby (kapsule, tablety, prášky) toto neplatí. Suché prostredie nie je pre rast patogénov zaujímavé.

Každá krajina má svoju vlastnú legislatívu, preto nebuďte prekvapení ak niekedy nájdete rozdielne dávkovania napríklad na slovenskej a českej etikete toho istého výrobku.

Pokiaľ chcete svoj zakúpený výživový doplnok ovoňať, nerobte tak hneď po otvorení. Plomba, ktorá chráni vnútro pred vonkajšími vplyvmi a nevhodným otvorením sa na dózu prilepuje pod určitou teplotou a vytvára vo vnútri podtlak, preto po prvom otvorení bude produkt voňať inak ako by v skutočnosti mal.

