Špičkoví umelci budú vďaka Štúdiu L+S hrať naživo pre vás!

Od roku 2011 sa raz do mesiaca na pódiu Štúdia L+S stretávajú vynikajúci umelci, ktorých spoločným menovateľom je schopnosť zaujať, osloviť, prekvapiť. Obľúbený program Music á la carte bude tentokrát vysielaný naživo. Vychutnajte si špičkových umelcov ako Oskar Rózsa, Martin Valihora, Svetlana Rymarenko, Milan Lasica a ďalších.

Oskar Rózsa a Pavol Danišovič uvádzajú Music a la carte naživo. Exkluzívny večer s exkluzívnymi hosťami a nielen o hudbe.

Nie je dôležitý žáner, štýl, dokonca ani vek, ale osobné nasadenie, nadhľad, vtip, jednoducho všetko to, čo robí umelca originálnym umelcom.

Oskar Rózsa (basgitara), Martin Valihora (bicie) a Eugen Vizváry (klávesy) je nielen triom špičkových hudobníkov, ale aj stabilnou súčasťou programu, ktoré podnecuje hudobných hostí k nečakaným spojeniam a výkonom. Priestor dostávajú zaujímaví speváci, virtuózni inštrumentalisti, a to naprieč žánrami, teda nielen pop, rock, jazz, ale aj vážna hudba, alternatíva, folk...

Zdroj: Ctibor Bachratý

Hudba inšpiruje aj iné druhy umenia a umelcov. A preto slovo pravidelne dostávajú (a to doslovne) aj výtvarníci, spisovatelia, básnici, režiséri, tanečníci... jednoducho každý, kto je vo svojej oblasti dobrý, má možnosť sa predviesť. Vysvetliť kto, prečo a načo sa ocitol na javisku to je úlohou moderátora Pavla Danišoviča. V praxi to prebieha tak, že v každom programe predstaví dvoch hudobných hostí a jedného z inej oblasti v rozsiahlejšom rozhovore.

Dominantnou je pochopiteľne hudba a jej interpreti, ktorí v spojení so stabilným triom exkluzívnych hudobníkov vytvárajú originálny tvar s nečakanými presahmi. Každý večer je jedinečný svojou dramaturgiou, ktorá vzniká len pre danú chvíľu a nikdy viac sa nezopakuje.

Zdroj: Ctibor Bachratý

Program už deviatu sezónu patrí k najúspešnejším titulom Štúdia L+S, v ktorom sa predstavilo viac ako 220 umelcov, ako napríklad: Marián Varga, Jiří Stivín, Pavel Šporcl, David Koller, Lenka Dusilová, Miro Žbirka, Peter Lipa, Dalibor Karvay, Kim Davis (USA), Frank McComb (USA), Ali Coldwell (USA), ale aj Milan Čorba, Pavel Vilikovský, Emília Vášáryová, Michal Hvorecký, Lubo Dobrovoda, Marek Ormandík, Kornel Földvári, Peter Krištůfek a mnohí ďalší.

Zdroj: Ctibor Bachratý

A teraz aktuálne. Výnimočný koncert s výnimočnými hosťami sa najbližšie uskutoční v stredu 24.júna o 20.00 hod priamo u vás, online. Hrať, spievať a rozprávať budú Oskar Rózsa, Martin Valihora, Eugen Vizváry, Pavol Danišovič a ich hostia Michal Bugala, Svetlana Rymarenko a pán Milan Lasica.

Ďalšie informácie na predpredaj.sk, alebo studios.sk.

Zdroj: Ctibor Bachratý

- reklamná správa -