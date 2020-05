AXA spustila výzvu na sociálnych sieťach. Ďakuje ľuďom v prvej línii a za každý odkaz daruje 10 EUR jednotkám intenzívnej starostlivosti

AXA spustila globálnu výzvu na sociálnych sieťach, aby podporila všetkých, ktorí sa v prvej línii stretávajú s COVID-19. Za každý odkaz na sociálnych sieťach Twitter, LinkedIn a Instagram s vizuálom a s hashtagmi #AXASolidarityResponse a #AXAHeartsInAction daruje 10 EUR na podporu jednotiek intenzívnej starostlivosti v Českej republike a na Slovensku, ktoré sú zapojené do programu Fondu 101. Na stránkach Fondu 101 je možné výzvu skupiny AXA podporiť aj priamym finančným darom smerujúcim do programu Fondu 101 v Čechách alebo na Slovensku.

Cieľom výzvy skupiny AXA je nielen poďakovať a vyjadriť podporu ľuďom v prvej línii, ale aj pomôcť jednotkám intenzívnej starostlivosti v Českej republike a na Slovensku, ktoré sú zapojené do programu Fondu 101. Do výzvy je možné sa zapojiť na sociálnych sieťach LinkedIn, Twitter a Instagram do 30. júna 2020. Pravidlá sú jednoduché – stačí na svojom profile niektorej z uvedených sociálnych sietí zdieľať odkaz ľuďom v prvej línii doplnený o hashtagy #AXASolidarityResponse a #AXAHeartsInAction. Možné je pripojiť aj špeciálny vizuál. Za každý správne zdieľaný príspevok (ten, ktorý obsahuje uvedené hashtagy) venuje skupina AXA 5 EUR na podporu jednotiek intenzívnej starostlivosti v boji s koronavírusom. Skupina AXA Česká republika a Slovensko túto čiastku navyše zdvojnásobí na celkových 10 EUR.

"Ľudia v prvej línii sú skutočnými hrdinami dnešnej doby. Napriek tomu, že ich doma čakajú ich najbližší, každý deň podstupujú riziko nákazy. Ich nasadenie pomohlo zachrániť ľudské životy a zmierniť dopady pandémie. Nie je v našich silách poďakovať sa každému osobitne, preto sme zvolili cestu sociálnych sietí. Pridať sa k nám tak môže ktokoľvek, kto to cíti rovnako ako my," hovorí Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer, skupina AXA Česká republika a Slovensko.

Vizuál pre zdieľanie príspevku na sociálnych sieťach si môžete stiahnuť TU.

Všetky finančné prostriedky získané zdieľaním na sociálnych sieťach poputujú na účet globálnej neziskovej organizácie Fond 101. Tá od roku 2008 pomáha viac ako 1 200 jednotkám intenzívnej starostlivosti vo viac ako 60 krajinách sveta, vrátane Českej republiky a Slovenska. S Fondom 101 pritom skupina AXA dlhodobo spolupracuje aj vďaka dobrovoľníckemu programu AXA Hearts in Action a na jeho konto už pripísala čiastku v hodnote 400 000 EUR.

Okrem výzvy na sociálnych sieťach je zároveň možné finančné prostriedky darovať priamo na niektorý z podporných programov jednotiek intenzívnej starostlivosti v Českej republike a na Slovensku. "Na internetových stránkach Fondu 101 zvolíte čiastku, ktorou chcete prispieť. Potom už len vyplníte platobné údaje a pripojíte odkaz, ktorý chcete venovať ľuďom v prvej línii. Skupina AXA Česká republika a Slovensko vami zvolenú finančnú čiastku aj v tomto prípade zdvojnásobí, a to až do celkovej čiastky 20 tisíc EUR," hovorí Jiří Cívka, Chief Corporate Responsibility Officer, skupina AXA Česká republika a Slovensko.

Najčastejšie otázky a odpovede týkajúce sa výzvy na pomoc jednotkám intenzívnej starostlivosti sú dostupné na www.axa.sk. Viac informácií o možnostiach pomoci zároveň nájdete aj na internetových stránkach Fondu 101.

