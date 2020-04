BILLA Bonus karta sa stala kľúčom k novému autu pre 10 víťazov

Všetkých 10 výhercov v súťaži BILLA Bonus „Vyhraj auto za 3 kliky“ si v týchto dňoch preberá v Bratislave osobný automobil Volkswagen T-Roc. Odtiaľ ich prvé kilometre smerujú domov naprieč celým Slovenskom. Byť verným zákazníkom BILLA sa vyplatí a hoci sa BILLA Bonus karta stala kľúčom k novému autu pre desiatich výhercov, každý člen BILLA Bonus je tak trochu víťazom, pretože môže čerpať z bohatej ponuky výhod, ktoré sú pre neho pripravené. Pre zapojenie sa do súťaže stačilo záujemcom urobiť 3 kliky na webovej stránke www.billa.sk.

BILLA sa rozhodla odmeniť svojich verných zákazníkov v súťaži pre držiteľov BILLA Bonus karty, v ktorej výhrou bolo 10 osobných automobilov VW T-Roc Style 1.5 TSI 110KW a automatickou prevodovkou. Stačilo trikrát kliknúť a každý existujúci, ale aj nový člen BILLA Bonus bol automaticky zaradený do žrebovania. Do súťaže sa zapojili zákazníci z celého Slovenska. Najsúťaživejší boli obyvatelia západného Slovenska, ktorí tvorili takmer polovicu zúčastnených. Súťažiaci zo stredného a východného Slovenska tvorili zhodne približne jednu štvrtinu. Ak by sme sa pozreli na štatistiky z hľadiska krajov, tak najviac ľudí sa zapojilo z Bratislavského a Žilinského kraja. Súťaž bola čiastočne limitovaná vekom. Záujemcovia museli byť plnoletí, aby sa do súťaže mohli zapojiť. Horná hranica určená nebola a veľkým prekvapením bola účasť zákazníkov starších ako 80 rokov, ktorých sa do súťaže prihlásilo 623. Najväčší záujem o výhru prejavili zákazníci vo veku 40 až 49 rokov.

Zaujímavosťou je, že až 64 percent všetkých zapojených tvorili ženy. V žrebovaní však uspeli obe pohlavia rovnako. Slovensko má 5 nových majiteliek a 5 nových majiteľov novučičkého SUV. Tešiť sa môžu po celom Slovensku, konkrétne na 3 rôznych miestach v Bratislave, ďalej vo Viničnom, Trnave, Veľkom Mederi, Dubnici nad Váhom, Svidníku, Šírkovciach aj v Košiciach. „Deviati z výhercov patria medzi dlhoročných členov nášho vernostného programu BILLA Bonus. Pani Mária z Viničného a pán Jaroslav z Bratislavy dokonca už od založenia programu v roku 2009, čo nás mimoriadne teší. Pani Darine z Trnavy, ktorá sa stala členkou len teraz v januári, sme pripravili touto výhrou asi najväčšie prekvapenie. Veľmi si vážime priazeň všetkých našich členov a budeme sa snažiť udržať si ich vernosť a prinášať im čo najviac výhod. Všetkým víťazkám a víťazom srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastných kilometrov,“ povedala Denisa Pernicová, marketingová riaditeľka spoločnosti BILLA.

Radosť z nového auta bola obrovská. Niektorým sa podarilo vyhrať po prvýkrát, iným zas šťastie prialo už aj v minulosti. Kvalitné nové SUV sa zíde každému z nich. Iní zas potrebujú vymeniť svoje staršie.

Prvý šťastný majiteľ auto nakoniec nemusel kúpiť, lebo ho vyhral

„Moje staré auto má už úctyhodných 17 rokov a bolo na čase ho vymeniť. Už dlhšie som sa obzeral po rôznych možnostiach a mal som už aj pár kandidátov, keď som v televízii videl reklamu na súťaž 3 kliky. Povedal som si, že za pokus nič nedám a tak som chytil do ruky mobil. Kvôli slabšej sieti mi najprv odpoveď nechcela prejsť a na pár minút som to skoro aj vzdal. Ale nedalo mi to. Našťastie na druhý pokus prešlo všetko hladko a bol som zapojený do súťaže. Keďže som v minulosti okrem trička nikdy nič hodnotnejšie nevyhral, tak som veľmi nedúfal. O to viac ma potešil a zároveň prekvapil telefonát z Billy so slovami gratulácie,“ hovorí Michal Koníček z Bratislavy, ktorý neváhal a hneď v prvý deň zobral nový rodinný prírastok na skúšobnú jazdu pozdĺž Dunaja.

BILLA Bonus je vernostný program spoločnosti BILLA, ktorý prináša mnoho výhod. Novinkou sú trvalo nízke ceny na viac ako 1 000 vybraných produktov. „Všetci verní zákazníci získavajú vďaka BILLA Bonus karte zľavy každý deň na množstvo výrobkov, 25 %-nú zľavu na vybraný sortiment výrobkov a zľavy u externých partnerov v sieti kín CINEMAX a Tescoma. Najobľúbenejšou výhodou je 10 %-ná narodeninová zľava na celý nákup. Okrem trvalo nízkych cien sme si pre našich verných zákazníkov pripravili ešte jednu novinku, ktorou je mobilná aplikácia BILLA Bonus. Zákazník v nej nájde prehľad všetkých vymenovaných výhod a navyše kupóny so zľavou na vybrané produkty,“ hovorí o aktuálnych výhodách Denisa Pernicová.

Stať sa členom BILLA Bonusu je veľmi jednoduché. Prihlásiť sa možno vyplnením online formulára, ale aj prostredníctvom prihlasovacieho formulára v každej predajni BILLA. Pri vyplnení prihlasovacieho formulára v predajni BILLA je každému novému členovi odovzdaná plastová BILLA Bonus karta aj s tromi prídavnými kartami. Karta je už aktivovaná a je možné ju okamžite začať využívať. Po vyplnení online prihlasovacieho formulára možno využívať papierovú verziu karty, ktorá bude zaslaná na zadanú e-mailovú adresu. Plastová BILLA Bonus karta bude zaslaná najneskôr do 8 týždňov poštou na adresu uvedenú v prihláške. BILLA Bonus kartu je možné zaevidovať aj vo forme elektronickej karty prostredníctvom mobilnej aplikácie alebo si ju jednoducho odfotiť do mobilného telefónu a predkladať jej elektronickú verziu. Aplikáciu BILLA Bonus je možné si stiahnuť do všetkých mobilných zariadení s operačným systémom iOS a Android.

Spoločnosť BILLA, s.r.o., ktorá je súčasťou REWE International AG, pôsobí na Slovensku od roku 1993. Je lídrom v segmente supermarketov. V súčasnosti ich prevádzkuje viac ako 150 a zamestnáva viac ako 4 500 pracovníkov. V supermarketoch priemernej rozlohy 900 m² BILLA ponúka široký sortiment značiek, vrátane vlastných aj diskontných. Dominantnými medzi vlastnými značkami cenovo výhodné produkty Clever, výrobky pod značkou BILLA, organické produkty BILLA BIO a domáca Slovenská farma. Rovnako dôležitý je v ponuke podiel čerstvých produktov v oblasti lahôdok, pečiva, ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov.

