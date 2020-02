Popularita speváčky Mirky Miškechovej stále rastie. Kto je toto dievča s gitarou?

Táto mladá dáma ale rozhodne nie je nováčikom na hudobnej scéne. Za sebou má pomerne dlhú hudobnú históriu, no môžeme sa právom nazdávať, že to najlepšie má ešte len pred sebou. Jej hlas určite poznáte z megahitu Cudzinka v tvojej zemi, no za zmienku určite stoja jej dva autorské albumy – Schizofrenik-optimista a My name is Mirka not Miška.

Hoci Miškechová zatiaľ nepatrí medzi všeobecne známe mená, vo folkovom prostredí ju poznajú ako jeden z najväčších ženských talentov. Jej piesne majú totiž presne tú magickú prísadu, ktorá dokáže spojiť obyčajné slová a melódie do neobyčajného celku.

Zdroj: Mirka Miškechová

Miškechová je nielen nadpriemerne dobrá speváčka. Okrem iného je aj veľmi vtipná, čo dokazuje nielen počas svojich vystúpení, kde vie veľmi ľahko a spontánne zabaviť publikum. Svoj zmysel pre humor predviedla aj v šou Petra Marcina Neskoro Večer.

Speváčok, ktoré dokážu podobne komunikovať, písať humorné a zároveň baladické piesne, nie je na Slovensku veľa. Práve preto má veľkú šancu zaujať aj napriek sústavnému prílivu hviezdičiek produkovaných v talentových televíznych súťažiach. Mirka už svojim fanúšikom avizovala príchod tretieho štúdiového albumu, a ako prezradila, bude to jej najdospelejšie dielo, textovo aj hudobne. Spolupracuje na ňom s ostravským hudobníkom Jiřím Krhutom, ktorý ju taktiež sprevádza aj počas živých vystúpení. Už predošlé dva albumy boli obsahovo veľmi silné a Mirka v nich dokázala, že napriek mladému veku dokáže písať veľmi vyzreté texty. Uvidíme, čo nám ponúkne pesničkárka v treťom albume. Pokiaľ to bude tak, ako sama tvrdí, že tie predchádzajúce cédečká boli len poctivou prípravou na to, čo príde teraz, tak sa máme naozaj na čo tešiť.

Zdroj: Mirka Miškechová

Mirku Miškechovú môžeme vidieť okrem mnoho letných festivaloch aj na samostatnom koncerte v Bratislavských Klariskách. Lístky sú k dispozícii na Predpredaj.sk

