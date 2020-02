3 dobré dôvody, prečo najbližšie uprednostniť biobavlnu

Kaufland vo svojich predajniach ponúka okrem potravinového tovaru aj textilné produkty. Ani k nim nepristupuje inak než zodpovedne, preto aj bavlnu v produktoch vlastných značiek nahradil certifikovanou biobavlnou všade tam, kde to je možné. Prečo? Uvedomuje si tieto dôležité pozitíva ekologicky pestovanej bavlny:

1. Biobavlna nezaťažuje pôdu chemikáliami

Keď sa vyrába ekologická biobavlna, nepoužíva sa žiaden typ pesticídu a ani geneticky modifikované organizmy. Bavlna v biokvalite je teda dopestovaná s pomocou prírodných hnojív. Pestovatelia zároveň pravidelným striedaním plodín na poli zabezpečujú doplnenie živín do pôdy, a tým aj udržanie jej úrodnosti.

Zdroj: Kaufland

2. Výroba biobavlny vyžaduje menej vody

Voda je významným pomocníkom snáď pri každej výrobe, a inak tomu nie je ani pri tej textilnej. Spotreba vody je pri spracovaní biobavlny významne nižšia ako pri tradičnom spracovaní neorganickej bavlny. Výrobné procesy sú totiž starostlivo prispôsobené potrebe šetriť naše životné prostredie.

Zdroj: Kaufland

3. Biobavlna je citlivá voči tým, ktorí ju nosia

Žiadne chemikálie pri výrobe textílií z certifikovanej biobavlny znamenajú nulový obsah ťažkých kovov, farbív a alergénov. Myslite na to, keď si budete najbližšie vyberať šaty pre vás alebo pre vašich drobcov a zvoľte materiál šetrný aj k tej najcitlivejšej pokožke – biobavlnu.

Možno si to neuvedomujete, no pri nakupovaní si do košíka nevkladáte iba produkt, ale aj celý príbeh jeho výroby. Spoločnosť Kaufland vo všeobecnosti hrdo podporuje výrobné procesy ohľaduplné k prírode a ľuďom, ktorí sa na nich podieľajú, a férové príbehy pri biobavlne garantuje medzinárodným certifikátom Globálneho organického textilného štandardu (GOTS).

-Reklamná správa-