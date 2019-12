Originálne zásnuby? Slováci si dajú záležať

Keď sa George Clooney rozhodol požiadať o ruku svoju osudovú Amal, vložil diamantový prsteň do škatuľky od zápaliek. Speváčka Pink sa zase zasnúbila so svojím priateľom, motokrosovým pretekárom Careym Hartom, priamo počas pretekov. Keď frčal okolo, postavila sa za zábrany s neprehliadnuteľným transparentom: Vezmeš si ma?

Celebrity si zásnuby starostlivo plánujú a nešetria originálnymi nápadmi. Niektorí žiadajú vo veľkom štýle: medzi piesočnými dunami či počas letu helikoptérou ako Orlando Bloom. Romantické duše si však dokážu zvoliť aj obyčajný, každodenný moment za svoj osudový. Tak, ako to urobil princ Harry, keď nastokol prsteň svojej Meghan v kuchyni pri varení. Slováci za svetovými hviezdami v nápadoch nezaostávajú. Svoje o tom vedia najmä predajcovia zásnubných prsteňov.

Prsteň v kindervajci

Kristína Bolješiková z ALO diamonds spomína, ako istý zákazník ukryl prsteň do prvého výtlačku knihy, ktorú sám napísal. Iný pán zase vložil svoj prsteň do kindervajíčka alebo ďalší ho dokonca zavesil na obojok domácemu miláčikovi. Jeden zákazník si dal vyrobiť snubný prsteň v tvare žaby a výnimkou v poslednom čase nie sú ani zásnubné náušnice. „Fantázii sa medze nekladú. Čím originálnejšia žiadosť, tým viac dáma cíti, že si jej nastávajúci dal záležať. Výber odzrkadľuje aj to, ako muž svoju snúbenicu pozná a do akej miery dokáže vystihnúť jej vkus a osobnosť,“ hovorí o svojich skúsenostiach Kristína Bolješiková.

Nemusí byť okrúhly

Tak ako všetko na svete aj zásnubné prstene podliehajú módnym trendom. V poslednom čase stúpa záujem po ružovom zlate. Postupne sa vracajú prstene z tradičného žltého zlata. Aj pri výbere diamantov začínajú byť zákazníci odvážnejší. Už neplatí, že klenot na zásnubnom prsteni musí byť okrúhly a číry. „Muži čoraz častejšie vyhľadávajú bagetový brus, ovál alebo pôsobivý cushion – vankúšik,“ vysvetľuje Kristína Bolješiková. „V kurze sú farebné diamanty: hnedé, žlté, ružové alebo zelené. Keďže sú oveľa vzácnejšie ako číre, klienti chápu ich kúpu aj ako investíciu do spoločnej budúcnosti,“ dodáva predajkyňa z ALO diamonds.

Nebojte sa zbúrať stereotyp

Kúpa snubného prsteňa je väčšinou pánska záležitosť. Napriek tomu sa občas stane, že do predajne príde dvojica vybrať prsteň spoločne. Stáva sa to vtedy, ak si chce muž byť stopercentne istý svojím výberom. Prípadne vtedy, ak svoju priateľku predtým požiadal o ruku spontánne, bez náležitej prípravy. Spoločný výber prsteňa môže mať v tomto prípade neopakovateľné čaro.

Je len na vás, či sa rozhodnete požiadať o ruku svoju nastávajúcu veľkolepo, s tlieskajúcimi divákmi ako hollywoodska hviezda, dramaticky originálne alebo spontánne ako nepolepšiteľný romantik. Jedna vec však nesmie chýbať v žiadnom prípade: diamant, ktorý nepozná slovko nie.

