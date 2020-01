Novoročná 7-dňová výzva: Karin Majtánová odhaľuje, ako sa jej v krátkom čase podarilo schudnúť

Aké sú Vaše predchádzajúce skúsenosti s chudnutím?

Myslím, že asi ako každá žena, som ani ja nikdy nebola na 100% spokojná so svojou postavou. Keď som bola mladšia, schudnúť bolo podľa mňa ľahšie.



Začala som skúšať rôzne nezdravé, a dokonca trocha nebezpečné experimenty.

Verím, že som spravila základnú chybu. Doslova som obmedzila jedlo na minimum. Tiež som zažila časy, kedy som raz denne po dobu 6 týždňov jedla misku ryže natural so zeleninou.

Skúšala som aj rôzne diéty – vajíčkovú, proteínovú, nízkokalorickú s nekonečným počítaním kalórií, a dokonca som držala úplnú hladovku.

Prečo sa Vám podľa Vás predtým nepodarilo uspieť?

Ak chcete schudnúť, musíte to robiť rozumne a ak požiadate o pomoc odborníka, musíte sa čo najviac sa snažiť.

Nepodarilo sa mi uspieť, pretože som spravila niekoľko chýb. Moje telo sa začalo brániť. Nízky príjem potravy a energie predstavovali hrozbu. Cítila som sa unavená a vyčerpaná. Telo ukladalo tuk, pretože nevedelo, ako dlho tento nízky príjem kalórií potrvá. Čím dlhšie ma to trápilo, tým ťažšie to pre mňa bolo. Dnes viem, že základom je jesť pravidelne. Veľmi dôležité je tiež, ako sa človek stravuje.

Povedzte nám, prečo ste sa tento raz odhodlali začať chudnúť?

Chcem sa vo svojom tele cítiť pohodlne. Vyzerať dobre a byť zdravá. Pracujem v televízii, teda vyzerať dobre je pre mňa tiež veľmi dôležité. Metódy chudnutia sa neustále vyvíjajú. Som rada, že dokážu pomôcť mnohým ľuďom a zmeniť tak ich životy.

Zdroj: StockholmDiet.com

Aké bolo dodržiavanie tohto jedálnička?

Tento jedálniček ma veľmi milo prekvapil. Individuálny prístup je najdôležitejšia vec, ktorú človek potrebuje, pretože každý je iný. Nikdy by som neverila, že môžem jesť, čo chcem, a súčasne chudnem. Tento plán bol vytvorený špeciálne pre mňa s ohľadom na moje požiadavky týkajúce sa obľúbených a neobľúbených jedál a chutí. Vyhovoval mi, pretože jeho základom sú varené jedlá. Nemusíte stále jesť len zeleninové šaláty. Výživový plán bol veľmi rôznorodý. Mala som energiu a chcela som sa posunúť vpred. Príprava jedál bola ľahká a vďaka drobným obmenám ingrediencií som nevkĺzla do stereotypu. A čo je najdôležitejšie, nebola som hladná. Takže človek sa môže naplno venovať sám sebe – práci, športovaniu, záľubám, a to bez nervozity.

Podarilo sa mi schudnúť 7kg. So svojou postavou som teraz veľmi spokojná. Dôležité je zmeniť zmýšľanie, chcieť byť zdravší a mať lepšiu kondíciu!

Čo by ste odporúčali ľuďom s nadváhou?

Ak máte nadváhu, nepredstierajte, že tento problém neexistuje. Skôr či neskôr vás začne váš zdravotný stav unavovať. Našťastie, sú tu odborníci z programu StockholmDiet – profesionáli, ktorí sa venujú modernému dietetickému stravovaniu. Dokážu vytvoriť výživový plán na mieru pre každého, pričom zohľadňujú subjektívne požiadavky. Po celý čas sú vám nablízku, pripravení s vami konzultovať a vždy vám dokážu poradiť. Úprava stravovacích návykov je taká príjemná, že sa stane trvalou súčasťou vášho života. Človeku sa prinavráti vitalita a sebavedomie. Nečakajte na ten správny deň. Začnite teraz a výsledky sa čoskoro dostavia!

