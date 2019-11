Richard Müller osobne. Texty piesní, ktoré milujeme

Richard Müller je nielen vďaka svojej postave velikánom česko-slovenskej populárnej hudby. Jeho autorská tvorba je do značnej miery a v rôznych podobách spojená so slovom a práve jednu z týchto podôb má predstaviť kniha Müllerových piesňových textov, ktoré do nemalej miery reflektujú aj autorov osobný život – či už ich písal pre skupinu Banket, na svoje sólové albumy, alebo pre iných interpretov.

Kniha TEXTY s osobnými odkazmi a spomienkami na tvorbu legendárnych piesní vyšla vo Vydavateľstve SLOVART. Richard Müller ju predstaví verejnosti v stredu 27.11.2019 v kníhkupectve Martinus na Obchodnej ulici. Začiatok podujatia je o 18.00.

Richard Müller patrí medzi najväčšie osobnosti českej a slovenskej hudobnej scény. Začínal ako novinár a publicista. Popri štúdiu scenáristiky na VŠMU v Bratislave písal pre hudobné časopisy Populár a neskôr pre Gramorevue. Prvá nahrávka Rádio so skupinou Pavla Daněka zaznamenala veľký úspech, čo Richarda povzbudilo natoľko, že s Martinom Karvašom založil vlastnú skupinu Banket, s ktorou nahral štyri albumy.

Debutom Banketu bola v roku 1986 Bioelektrovízia. Album bol plný hitov, vrátane nesmrteľnej piesne skladateľa Vaša Patejdla Po schodoch. Od roku 1992 presedlal na sólovú kariéru a nahral dokopy 20 albumov, na ktorých spolupracoval s menami ako Jaro Filip, Peter Hapka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Peter Uličný či Ondřej Gregor Brzobohatý.

