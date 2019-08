Slováci patria medzi digitálnych lídrov: Za obedy platia telefónom alebo hodinkami!

Technológie, vpred! Aj tak by sa dala stručne charakterizovať stratégia svetového lídra v oblasti platobných riešení pre pracujúcich, spoločnosti Edenred, ktorá sa snaží svoje služby maximálne digitalizovať, a tým zjednodušiť náš každodenný život. Svoje sily spojila najskôr so spoločnosťou Mastercard a teraz aj so spoločnosťou Apple, aby Slováci mohli platiť za obed či kávu maximálne pohodlne, rýchlo, bezkontaktne a bezpečne. Stačí, ak na to namiesto svojej stravovacej karty Ticket Restaurant® použijeme iPhone alebo iWatch.

Plastové stravovacie karty si majitelia telefónov iPhone SE, iPhone 6 a novších a majitelia hodiniek iWatch môžu pokojne odložiť doma a do reštaurácie, kaviarne či na ďalšie miesta, ktoré prijímajú platby bezkontaktnou kartou Ticket Restaurant®, ísť len so svojím iOS telefónom či iOS hodinkami. Útratu zaplatia jediným pípnutím. „Kartu si môžete zabudnúť, ale pravdepodobnosť, že si zabudnete telefón alebo hodinky, je oveľa nižšia. Nimi môžete u všetkých partnerov akceptujúcich bezkontaktnú stravovaciu kartu Ticket Restaurant® bez problémov zaplatiť,“ povedal Cyrille Favel, generálny riaditeľ Edenred Slovakia. „Sme veľmi hrdí, že sa nám podarilo spojiť sily s Mastercard a Apple a medzi prvými prispieť k posilneniu pozície Slovenska medzi svetovými lídrami v oblasti využívania špičkových a bezpečných platobných technológií.“

Napriek tomu, že Slováci ani zďaleka nezarábajú európsky priemer, radi si kupujú kvalitné značkové veci. Stúpa aj počet majiteľov iPhonov a iWatchov, o čom svedčí napríklad rebríček najpredávanejších darčekov pred Vianocami 2018 portálu pricemania.sk. „Prudký nárast mobilných platieb je dôkazom, že ľudia si platenie za obed mobilom veľmi obľúbili. Takéto používanie stravovacích, ale aj debetných či kreditných kariet je ešte rýchlejšie, ešte jednoduchšie a ešte bezpečnejšie,“ zhodnotil Michal Čarný, riaditeľ Business Development spoločnosti Mastercard pre Českú republiku, Slovensko a Rakúsko.

Podľa odborníkov sa zároveň zvyšuje bezpečnosť bezkontaktných platieb. V prípade platieb kreditnou alebo debetnou kartou prostredníctvom Apple Pay sa totiž skutočné čísla kariet neukladajú ani v zariadení, ani na serveroch Apple. Namiesto toho sa k platbe priradí jedinečné číslo účtu zariadenia, ktoré sa zašifruje a potom bezpečne uloží na bezpečnostnom prvku zariadenia. Ale to nie je všetko! Každá platba je autorizovaná jedinečným dynamickým bezpečnostným kódom, čím sa minimalizuje riziko zneužitia karty v prípade použitia iPhonu alebo iWatchu iným človekom.

Apple Pay je ľahko nastaviteľný a jeho používatelia môžu aj naďalej využívať všetky odmeny či výhody, ktoré ich platobné alebo debetné karty ponúkajú. „Snažíme sa neustále inovovať naše služby a prinášať bezpečné technologické riešenia, ktoré ľuďom uľahčia ich každodenný život. Služba Apple Pay určite takouto pridanou hodnotou je a je ďalším krokom na našej strategickej ceste ku komplexnej digitalizácii. Jej dosiahnutím sme sa stali jednou z prvých spoločností na Slovensku, ktorá umožňuje platby cez zariadenia Apple,“ uzatvára generálny riaditeľ spoločnosti Edenred Slovakia, Cyrille Favel.

