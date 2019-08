Platobnú kartu by sme na dovolenke nemali spúšťať z očí, varuje IT expert

Ilustračné foto

Zdroj: Getty Images

BRATISLAVA - Počas dovolenkovej sezóny chodí množstvo Slovákov do zahraničia a sú prípady, kedy na dovolenke dochádza k zneužitiu platobnej karty. Ľudia by si mali podľa IT experta zo spoločnosti Aliter Technologies Tomáša Barteka dávať pozor najmä na to, aby kartu nedávali z rúk.