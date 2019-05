V ľadovej šou Angry Birds on Ice zažijete 360-stupňovú scénu aj obrovské superprasatá!

Akrobatické prvky, skúsený režisér a veľká výprava! Tak bude vyzerať ľadová šou Angry Birds on Ice, akú sme ešte na Slovensku nevideli! Režisér projektu Juraj Benčík si v náročnom konkurze vybral hlavných predstaviteľov, ktorí už trénujú na predstavenie. Teraz sa pripravujú nákladné kostýmy a vyrábajú jednotlivé diely 360-stupňovej pódiovej konštrukcie. Jedným z nich je 10-metrová ľadová kryha, po ktorej budú akrobati loziť.

Ľadová šou Angry Birds on Ice maká na prípravách! Nenechajte si ujsť jedinečný zážitok len na dvoch miestach Slovenska - 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave! Účinkujúcich vybral režisér Juraj Benčík v dvoch konkurzoch. Benčík má dlhoročné skúsenosti, ktoré nazbieral účinkovaním v svetoznámom Cirque du Soleil.

“Konkurzy boli dva - jeden pre akrobatov a jeden pre korčuliarov. Účastníci ukázali svoje jedinečné schopnosti a v druhej časti improvizovali rôzne situácie. Smiešne, smutné, neutrálne – všetko bez slov. Konkurzy boli vo veľkej miere nemou záležitosťou, pretože v našej šou sa budú musieť vyjadrovať výlučne pohybom. Uchádzačov sme posudzovali podľa pohybových schopností, pohybového vyjadrovania a profesionálneho prístupu. Mali sme talentovaného uchádzača, ktorý sa na konkurz dostavil s obrovským časovým oneskorením a pre tento neprofesionálny prístup sme ho poslali rovno domov. Na druhej strane trom uchádzačom z Trenčína sa na pol ceste pokazilo auto, sadli na prvý vlak, dali nám o tom hneď vedieť a aj keď s malým oneskorením prišli. Títo traja uchádzači dostali miesto v šou aj vďaka svojmu prístupu,“ vysvetľuje režisér Juraj Benčík.

Účastníci museli zvládnuť improvizačno-hereckú časť, ktorá overila ich individuálnu pohybovú kreativitu a špecializovanú časť, kde ukázali svoje unikátne akrobatické alebo korčuliarske schopnosti. Pre divákov bude veľkým zážitkom najmä to, že uvidia doteraz vždy dvojrozmerné, kreslené postavičky Angry Birds ako živé trojrozmerné bytosti, ktoré sa hýbu, tancujú, rozprávajú a korčuľujú sa.

„Novinkou budú špeciálne superprasatá inšpirované komiksovými superhrdinami. Tieto sa zatiaľ neobjavili nikde inde, pretože ich vymysleli až tvorcovia ľadovej šou. Super-prasatá prinesú do šou akciu ako z napínavého filmu. A všetko bude to naživo. Najväčšou výzvou sú kostýmy jednotlivých postáv a 360-stupňová scéna. Teraz sa vyrábajú jednotlivé diely pódiovej konštrukcie. Jedným z nich je 10-metrová ľadová kryha, po ktorej budú akrobati loziť. Bude to veľký zážitok,“ teší sa režisér Juraj Benčík.

Členmi autorského tímu sú aj ďalší známi umelci. Scénografom je profesor Jozef Ciller, hudbu skladá multiinštrumentalista Oskar Rózsa. Unikátny projekt zastrešuje spoločnosť Comunique, ktorá od roku 2014 úspešne reprezentuje Slovensko v zahraničí. Na konte má aj megaúspešnú šou Máša a medveď na ľade. Teraz prináša veľkolepý zážitok v podobe ľadovej šou Angry Birds on Ice.

Vstupenky na predstavenia 25. januára 2020 v Steel Aréne v Košiciach a 1. februára 2020 na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave si môžete kúpiť v sieti Predpredaj.sk.

Pre verných fanúšikov ponúka organizátor limitovanú akciu 3+1, pri kúpe 3 vstupeniek je štvrtá zadarmo. Akcia platí na vybrané sektory v hale a je časovo obmedzená. Ďalšie informácie nájdete na www.angrybirdsonice.com

