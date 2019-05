Pripravme sa na sucho a nedostatok vody

Extrémy počasia, akými sú povodne, prívalové dažde, ale aj obrovské horúčavy a extrémne suchá. To všetko spôsobuje zmena klímy. Náklady na škody spôsobené suchom sa v Európe za posledných 30 rokov odhadujú na 100 miliárd eur. S extrémnym suchom má čoraz väčšie problémy aj Slovensko. Popraskaná a vyprahnutá pôda či vyschnuté studne sa počas horúceho leta stávajú bežným javom.

„Rok 2018 bol mimoriadne suchý. Každému metru štvorcovému na našom území chýbalo až sto litrov vody. Tento nepriaznivý stav sa preniesol aj do zimných mesiacov a pokračoval na jar, kedy sme podľa monitoringu meteorologického sucha zaznamenali extrémne sucho na približne polovici územia Slovenska,“ povedal klimatológ SHMÚ Pavol Faško.

Ministerstvo životného prostredia má pripravený jasný plán, ako čeliť dôsledkom sucha a nedostatku vody. Obsahuje konkrétne opatrenia, aby sme zabránili vysychaniu Slovenska, problémom s prístupom k pitnej vode.

„Pod mojím vedením sa mi minulý rok podarilo spojiť odborníkov z rôznych oblastí a prijať historicky prvý vládny dokument s názvom H2Odnota je voda. Rieši problém sucha a zameriava sa najmä na to, ako zadržať vodu v krajine,“ povedal štátny tajomník ministerstva životného prostredia Norbert Kurilla.

Ide o to, aby sme počas daždivého počasia vedeli vodu zadržať a použili ju vtedy, keď máme obdobie sucha. Mimo miest a obcí to vieme urobiť napríklad obnovou mokradí, brehových porastov či výsadbou remízok. V mestách a obciach zase môžeme vodu nazbierať do zberných jazierok alebo sudov či zadržať v dažďových záhradách. Pomôžu aj vegetačné strechy alebo vodopriepustné povrchy namiesto asfaltu a betónu.

Na všetky takéto opatrenia môžu mestá a obce získať financie z eurofondov. Celkovo bolo zatiaľ predložených 100 žiadostí, z ktorých je 11 už schválených. Na vodozádržné opatrenia bolo pôvodne vyčlenených 17 miliónov eur. Keďže záujem je veľký, uvažuje envirorezort o navýšení sumy, aby sme tak mohli podporiť viac projektov.

„Dopady klimatickej zmeny pociťujeme stále viac. Ide o závažný problém a uspieť môžeme len vtedy, keď spojíme sily. Aj to je jeden z dôvodov, prečo kandidujem za stranu Most Híd do europarlamentu, aby som pomohol presadiť účinné opatrenia v boji proti klimatickej zmene. Ak aj vám záleží na našej planéte príďte 25. mája voliť,“ dodal kandidát na europoslanca Norbert Kurilla.

