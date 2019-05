Prázdno po ňom nikto nedokáže zaplniť. JARO FILIP 70 - spomienkový koncert

Keď sa v ten horúci letný deň pred devätnástimi rokmi rozšírila správa, že zomrel Jaro Filip, nikto z nás tomu najskôr neuveril. Vraveli sme si: to nemôže byť predsa pravda, to je zasa len nejaký Jarov žartík... žiaľ, nebol. Jaro odišiel v najlepších rokoch, sotva začal ďalšiu päťdesiatku. Odišiel rýchlo, bez varovania. Zostalo tu po ňom prázdno, ktoré nik nezaplnil.

To len my sme sa postupom času naučili žiť s tým, že Jaro už nikdy nevstúpi do dverí v oblaku cigaretového dymu v sprievode neodmysliteľného sarkastického komentára. Že k nám nebude pravidelne prehovárať z pódií divadiel, divadielok, televíznych scén či rozhlasových štúdií, glosovať politické i ľudské dianie a hlavne, že nám už nikdy naživo nezahrá Do batôžka...

Tento rok 22. júna by sa Jaro Filip – „človek hromadného výskytu“- ako ho výstižne, vďaka jeho mnohým neúnavným aktivitám, označil Marián Varga, dožil sedemdesiatky. Odišiel predčasne, no napriek tomu, vďaka svojej dramaturgickej, divadelnej, humoristickej, hereckej ale predovšetkým hudobnej tvorbe, je stále prítomným. „Bol to človek, ktorý zanechal výraznú stopu na našej hudobnej scéne. Preto sme sa rozhodli pripraviť 24. júna 2019 o 19.30 v AXA Aréna NTC v Bratislave koncert Pocta Jarovi Filipovi, ktorý bude prepojením jeho najznámejších polôh: spolupráce s Lasicom a Satinským, spolupráce s Richardom Müllerom, aj jeho spolupráce s Dežom Ursinym,“ hovorí promotér koncertu Pavol Maruš­čák z agentúry Dr.Horák.

Na spomienkovom koncerte 24.júna tak vystúpia viaceré osobnosti slovenskej hudby, ktoré počas svojho života s Jarom Filipom spolupracovali. Počas večera sa na pódiu vystriedajú tri hudobné zostavy – prvou bude zoskupenie „Bolo nás jedenásť“, ktoré sa po prvýkrát predstavilo na festivale Pohoda a v súčasnosti v Štúdiu L+S vystupuje na stále vypredaných predstaveniach s týmto legendárnym albumom. Nezabudnuteľné Jarove nápevy v spojení s humoristickými textami Milana Lasicu patria už do zlatej klenotnice slovenskej hudby. V tento večer ich na pódiu budú interpretovať Milan Lasica ako Milan Lasica, Dorota Nvotová ako Jaro Filip a party Júliusa Satinského budú alternovať viacerí známi slovenskí hudobníci. A tak sa V našej obci bude Spomínať na Paríž a Za dedinou si Do batôžka uložíme krásny zážitok z tohto živého vystúpenia.

Ďalším účinkujúcim bude spevák Richard Müller, ktorý v90-tych rokoch sJarom Filipom ako autorom hudby spolupracoval na svojich najznámejších albumoch. Spolu so svojou doprovodnou skupinou predstaví vlastný výber piesní zo svojich štyroch albumov, na ktoré mu, až na pár výnimiek, Jaro napísal všetky piesne. Naživo tak v podaní Richarda Müllera zaznejú legendárne piesne Cigaretka na dva ťahy, L.A či Milovanie v daždi a V tom istom meste, ktoré patria k tomu najlepšiemu, čo v našich končinách vzniklo.

Tretím účinkujúcim bude zoskupenie Teatro Fatal, ktoré vďaka Jakubovi Ursinymu predstaví publiku skladby, na ktorých sa Jaro podieľal predovšetkým ako dvorný klávesista skupiny Provisorium a skupiny Burčiak Deža Ursinyho.

Okrem už menovaných sa na pódiu predstavia také mená slovenskej hudobnej scény akými sú Michal Kaščák, Juraj Podmanický, Braňo Jobus, Tomáš Šedivý, Juraj Benetin, Martin Višňovský, Marek Minárik, Martin Valihora, Michal Žáček, Daniel Salontay, Gabriela Rybárová, Milan Adamec, Slavo Solovic a Peter Kaščák.

Koncert bude doplnený vizuálnou projekciou, o ktorú sa postará režisér Juraj Johanides. Na projekčnom plátne si tak diváci budú počas večera môcť prehliadnuť archívne videoprojekcie zo života a tvorby Jara Filipa.

Jaro Filip bol, možno povedať, modernou renesančnou osobnosťou. Venoval sa okrem spomínaných hudobných spoluprác aj vydaniu vlastných autorských albumov i komponovaniu filmovej a scénickej hudby. Jeho charakteristický hudobný rukopis tak možno počuť vo filmoch Citová výchova jednej Dáši, Času je málo a voda stúpa (réžia D.Ursiny) a Rivers of Babylon. Z bohatej scénickej tvorby pre Činohru SND a Novú scénu spomeňme aspoň hudbu k predstavenia Cyrano z Bergeracu, Tri sestry či Kvinteto. Vymenovanie všetkých jeho ďalších aktivít sa javí vzhľadom na ich počet ako neuskutočniteľné - za všetky menujme aspoň jeho rozhlasové relácie Záložňa a Noční vtáci, televízne programy Apropó, Telecvoking a Kaviareň u Filipa, ale aj jeho herecké, veľmi vydarené postavy v desiatkach filmov a televíznych inscenácií, z ktorých nezabudnuteľnou sa stala hlavná postava vo filme Františka Vláčila Albert. Keď hovoríme o Jarovi Filipovi, nedá sa nespomenúť aj jeho veľká nehudobná láska – počítače. Jaro bol neúnavným propagátorom nových technológii v čase, kedy sme o nich počuli iba veľmi zľahka a traduje sa, že bol prvým človekom v Bratislave, ktorý vlastnil počítač. Ostatne, aj titul jeho prvého sólového albumu Cez okno je titulom viac ako symbolickým, veď jeho milovaný Windows ho sprevádzal každým dňom i nocou. Jaro za svoj priveľmi krátky život stihol toho veľa. Na spomienkovom koncerte k jeho nedožitej 70-tke si stihneme pripomenúť len zlomok z toho všetkého, čo tu po ňom zostalo. O to úprimnejšie to však bude.

„Za ideálnych okolností zahráme Jarovi priamo do neba. Pri dobrom počasí sa totiž dá otvoriť strecha NTC,“ vraví promotér. Na koncerte by malo byť k dispozícii aj nové vydanie Filipovho sólového debutového beznádejne vypredaného albumu Cez okno (1996), ktorý po prvýkrát vyjde aj ako LP.

