Na festivale Východná zatancuje aj SĽUK, ktorý vznikol pred 70 rokmi

Od skladateľa Alexandra Moyzesa, až po popovú kapelu Billy Barman. Aj takto zjednodušene by sa dala opísať cesta, ktorú má za sebou Slovenský ľudový umelecký kolektív, známejší pod skratkou SĽUK. Na začiatku leta, v piatok 5. júla vystúpi na Folklórnom festivale Východná. A o pár mesiacov neskôr - v septembri, oslávi 70 rokov od svojho vzniku.

Prvé roky v povojnovom Československu

Príbeh SĽUKU-u sa začal po vojne, v roku 1949, kedy vznikol ako profesionálny súbor, ktorý sa zaoberal umeleckým spracovaním a interpretáciou folklóru. S myšlienkou jeho založenia prišiel vtedajší povereník informácií a osvety Ondrej Pavlík, ktorý pripravoval oslavy piateho výročia SNP a mal v úmysle kvôli nim spojiť všetky existujúce amatérske súbory. Chcel, aby na veľkolepom podujatí vystúpili s jednotným programom.

Od januára do mája 1949 sa preto robil po Slovensku nábor do tanečného súboru, zboru a orchestra. Prihlásilo sa 900 uchádzačov a 700 z nich komisia vyskúšala. Do súboru nakoniec nastúpilo 38 tanečníkov, 45 členov speváckeho zboru a 18 členov orchestra.

Vystúpenie na oslavách SNP malo obrovský úspech. Nasledovalo vlakové turné po Slovensku a odvtedy je SĽUK značkou, ktorá je obľúbená medzi odbornou verejnosťou, ale aj bežnými divákmi.

70 ročná história

Od vzniku SĽUK-u ubehlo už 70 rokov. Za ten čas s ním spolupracovalo množstvo osobností, na čele s choreografmi Martinom Ťapákom a najmä Jurajom Kubánkom, a s hudobnými skladateľmi Alexandrom Moyzesom, Svetozárom Stračinom, či Eugenom Suchoňom. Dramaturgia súboru sa však v poslednom období otvorila aj iným žánrom. Súbor napríklad nadviazal spolupráce s formáciou Pacora Trio, s Henrym Tóthom alebo s Janou Kirschner. Minulý rok kapela Billy Barman nahrala úspešný live album Potichu, ktorý vznikol počas spoločného turné so speváčkami SĽUK-u.

Pri príležitosti svojej sedemdesiatky uvedie SĽUK okrem iných aj reprezentačný hudobno-tanečný program 70 ROKOV a ponúkne pohľad na viaceré podoby hudobnej a tanečnej tvorby, ktoré formovali tradíciu a súčasnosť tohto umeleckého telesa. Môžete sa naň prísť pozrieť začiatkom júla na Folklórny festival Východná.

Vstupenky na Folklórny festival Východná nájdete na Predpredaj.sk.

Zdroj: Folklórny Festival Východná

- reklamná správa -