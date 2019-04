Kam s deťmi na MDD? Malinovo ožije Apponyiho Juniálesom

Prvé stanovište bude na Troch vodách, pri reštaurácii Família, kde deti privíta rozprávka o žabom princovi. Ďalšie rozprávky budú pokračovať v areáli parku kaštieľa Eberhard. Tam si budú môcť deti pozrieť príbehy o Jankovi a Marienke, Zlatovláske, Šípkovej Ruženke, troch prasiatkach a Snehulienke.

V areáli nebudú chýbať nafukovacie atrakcie aj pre staršie deti ako sumo aréna alebo gladiator aréna. Pre menšie deti je pripravený WALT DISNEY hrad, alebo ďalšie obľúbené atrakcie ako maľovanie na tvár, trampolíny, tvorivé dieľničky a pod. Vďaka Bratislavskému samosprávnemu kraju, ktorý je zároveň aj partnerom podujatia, si budete môcť pozrieť Bratislavské bábkové divadlo alebo sa povoziť na koníkoch.

Na hlavnom pódiu zabaví deti kúzelník Peter Šesták, žonglér Slížo alebo stále obľúbenejšia dvojica PACI PAC, ktorá príde s úplne novým programom. Pozvanie na juniáles prijal aj maďarský spevák Vastag Tamás, ktorý zaspieva hity, s ktorými sa predstavil v X-factore.

Večerný program bude patriť stálici festivalových pódií, kapele POLEMIC a jednému z najúspešnejších slovenských raperov, EGOvi, ktorý zahrá aj známe hity od KONTRAFAKT.

Deti do 120cm (5rokov) majú vstup zdarma a zároveň sú všetky atrakcie v areáli počas celého dňa ZADARMO. Pripravená je aj kyvadlová doprava z Podunajských Biskupíc, cez Most pri Bratislave do Malinova pred kaštieľ a do Tomášova a späť. O hlad a smäd malých aj veľkých návštevníkov sa postará niekoľko gastro stánkov s kvalitným tradičným občerstvením.

Organizátorom je občianske združenie Malinovský juniáles, ktorého členmi sú profesionáli z oblasti organizácie kultúrnych podujatí.

VSTUPENKY sú v predaji na Predpredaj.sk.

