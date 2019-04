Na akustických koncertoch si Adam Ďurica získal nové publikum a dokázal, že patrí k najlepším

Adam Ďurica s kapelou na turné obnažili svoje najznámejšie hity, ale aj menej známe skladby do celkom nových aranžmánov. Piesne v ich novom podaní zneli akosi čistejšie a intímnejšie. Napriek tomu, že išlo o akustické koncerty, diváci často nevedeli obsedieť. Akonáhle Adam zahral rýchlejšiu skladbu, tá ľudí doslova dvíhala zo stoličiek a veselo si spievali, tlieskali a zabávali sa. Niektorí dokonca tancovali.

Zdroj: Stanislava Topolská

Adamovi sa podarilo vypredať takmer všetky mestá až do posledného miesta. Dôležitou súčasťou boli aj hudobní hostia, ktorých si Adam na koncerty pozval. Všetci hudobníci si pochvaľovali najmä veľmi vnímavé publikum, ktoré ich vždy odmenilo energickým potleskom a koncerty si spolu s nimi naozaj užívali. Nečudo, že sa Ďurica rozhodol pridať ďalších osem koncertov, na ktorých na jeseň vystúpi aj s hosťami.

„Celé akustické turné bolo pre mňa obrovským prekvapením, pretože aj keď som sa na to veľmi tešil, reakcie ľudí prekonali moje očakávania. Úžasne reagovali, krásne spievali a po koncertoch mi vždy písali veľa veľa reakcií o tom, aký úžasný zážitok mali z mojich koncertov. Som nadšený a rád by som sa poďakoval mojim skvelým hosťom, s ktorými som veľmi rád trávil čas, nie len na pódiu, ale aj v zákulisí. Bola tam strašne dobrá energia,“ vyznal sa zo svojich pocitov nadšený Adam Ďurica bezprostredne po poslednom koncerte v Martine.

Zdroj: súkr. Archív

Hneď v úvode turné, v žilinskom Dome odborov, bolo vidieť, že Adamovej hudbe prišlo na chuť aj omnoho vyzretejšie publikum, zastúpené všetkými vekovými kategóriami. Všetci s veľkým očakávaním sledovali, či sa tento trend potvrdí aj na ostatných koncertoch, a veru, bolo tomu tak. Adamove vystúpenia si prišlo pozrieť aj množstvo ľudí v zrelšom veku a v porovnaní z predchádzajúcimi turné sa zmenil aj pomer mužov a žien.

Už po prvom vypočutí spevákovho najnovšieho albumu 30 možno skonštatovať, že z mladého chalana, ktorý svoju kariéru započal účasťou v speváckej šou, dozrel až v uznávaného interpreta, ktorý si vďaka svojej tvrdej práci získal vážnosť a náklonnosť hudobnej verejnosti. Tej laickej, ale aj odbornej. Slovami chvály na adresu albumu nešetrili ani rôzni hudobní kritici. A veruže tá cesta nebola jednoduchá. Svoje o tom vie, každý začínajúci hudobník, ktorý už okúsil, aké je to hrať koncert v sále, ktorú sa mu nepodarilo zaplniť ani z polovičky. Dostať sa na výslnie slovenskej hudobnej scény Adamovi Ďuricovi trvalo možno aj celú dekádu. Dokonca to sám skromne priznal na svojich koncertoch, kde divákov okrem spevu, zasvätil aj do príbehov vzniku svojich skladieb a v podstate aj do toho svojho životného príbehu - príbehu úspešného hudobníka.

„Roky spoločnej práce a Adamovho talentu sa definitívne zúročili na akustických koncertoch, kde sme mohli vidieť, že Adam je predovšetkým vynikajúci muzikant, skladateľ a spevák. Celé turné ukázalo hudobnú vyzretosť Adama, ktorú predovšetkým ocenilo rovnako vyzreté a hudobne orientované publikum, ktoré jasne dalo najavo, že už to nie je o pár hitoch, ale o hudbe ako takej a to je asi to najkrajšie, čo môžem spolu s Adamom zažívať,“ vyjadril sa k úspešnému turné Peter Riava, riaditeľ vydavateľstva Universal Music. Keďže je zároveň Adamov manažér a je sním od začiatku jeho kariéry, je v tejto otázke naozaj najkompetentnejší.

Úvodnou skladbou Adamových koncertov bola pesnička 30, ktorou otváral akustické večery. Publikum si okamžite získal svojou charizmou a potešil aj obľúbencov svojej staršej tvorby, pretože zaradil aj skladby Dovtedy, Spolu, Láska veda a Mandolína či Neľutujem. Koncert bol dramaturgicky výborne vyskladaný. Staršie skladby vždy prestriedali novinky z albumu 30 – Jazero, Holubička, Dávno si preč a ďalšie. Na koncertoch, kde bola hosťom Sima Martausová (Zvolen, Prešov, Martin) vždy odznela upravená verzia Holubičky – duet Simy a Adama. Sima v každom meste zaspievala svoju najpopulárnejšiu a najhranejšiu skladbu Nenahraditeľná a pridala aj ďalšie. Napríklad aj také, ktoré zložila v ten deň. Veľkým prekvapením koncertu v Prešove bolo vystúpenie BuranoWskeho, ktorý pôvodne iba prišiel podporiť svojich priateľov, ale tí ho hneď so sebou stiahli na pódium.

„Som veľmi šťastná, že si ma Adam pozval ako hosťa. Vo všetkých troch mestách, kde som vystupovala, som zažila krásne pocity. Veľmi som sa tešila už len z toho, akú radosť majú ľudia z Adamovho vystúpenia. Samozrejme, pridanú hodnotu pre mňa malo to, že sa môžem koncertu zúčastniť aj formou vystúpenia a zaspievať si aj tri svoje pesničky a tiež náš spoločný duet Holubičku spolu s Adamom. Som šťastná, že som mala možnosť byť súčasťou,“ priznala skromne Sima Martausová, ktorá zabávala publikum aj svojimi vtipnými vsuvkami a komentármi.

V Žiline, Lučenci, Nitre a Trenčíne sa k Adamovi zase pridali Peter Bič a Viktória z Peter Bič Project a talentovaná speváčka Karmen Pál-Baláž. Na všetkých koncertoch Adamovu kapelu v tradičnom zložení sprevádzal aj skvelý multiinštrumentalista Ferko Jano, ktorý hral na husliach, akordeóne, a dokonca na výnimočnom nástroji pedal steel gitare.

Foto: Stanislava Topolská

Karmen vystúpila so svojou najúspešnejšou pesničkou Anjel. Je to momentálne jedna z najhranejších slovenských piesní v rádiách, preto niet divu, že ju diváci na pódiu vždy privítali obrovským potleskom. Peťo Bič sa na javisku objavil počas skladby Dávno si preč, kde Adama sprevádzal na gitare. Následne sa pridala aj Viky a spolu s Adamom si zaspievali veľký hit skupiny Peter Bič Project Nedívaj sa tak. Potom už Viky s Peťom pokračovali ďalšími skladbami zo svojej tvorby – Z výšky, Skúšame sa nájsť a vždy to na pódiu poriadne roztočili.

„Na Adamových koncertoch sme sa cítili úžasne. Tým, že u Adama hosťoval aj náš huslista Ferko, bolo to celé akoby v takom rodinnom kruhu. S Adamom sa poznáme už roky a počas koncertov som sa vrátil do čias, keď sme s Adamom spolu hrávali po rôznych kluboch. Všetky koncerty mali úžasnú atmosféru. Tým, že diváci všetky tie pesničky poznali a spievali si ich, zabávali sa spolu s nami,“ neskrýval nadšenie Peter Bič, ktorý už s Adamom v minulosti odohral množstvo koncertov.

Zdroj: Stanislava Topolská

Akustické koncerty Adama Ďuricu ponúkli divákom vyzretý a kvalitný hudobný program. Adam so svojou kapelou sú síce unavení, keďže majú za sebou šesť dní nepretržitého koncertovania, ale za to sú nabití úžasnou energiou, ktorú im dalo skvelé a vďačné publikum. Už teraz sa tešia na jesennú čast turné, ktoré sa začne už 24. októbra v Brne a pokračovať bude v Senici, Žiari nad Hronom, Košiciach, Poprade, Rožňave, Vranove nad Topľou a v Bratislave. Rovnako ako na jar, Adama budú sprevádzať aj zaujímaví hudobní hostia, s ktorými má blízky vzťah, no konkrétne mená ešte stále neprezradil. Sľúbil, že tak urobí už čoskoro. Vstupenky na turné s titulom Adam Ďurica a hostia – akustické koncerty – JESEŇ kúpite na Predpredaj.sk, alebo v miestnych pokladniach.

Keďže sa všetky koncerty nahrávali na záznam, návštevníci jesenného turné si okrem skvelého zážitku budú môcť odniesť aj pamiatku v podobe LIVE akustického albumu.

Adam Ďurica a hostia – akustické koncerty /JESEŇ:

24. 10. Brno – Radost Concert Hall

25. 10. Senica – MsKS

26. 10. Žiar nad Hronom - Hlavná sála MsKC

27. 10. Košice - Kino Slovan - Historická radnica

28. 10. Poprad – Dom kultúry

29. 10. Rožňava – Mestské divadlo Actores

30. 10. Vranov nad Topľou - MsDK

6. 11. Bratislava – Ateliér Babylon

Web

Facebook

Instagram

- reklamná správa -