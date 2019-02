Darujte jej Valentín, aký si zaslúži: 7 tipov na dokonalé uspokojenie ženy

Aj keď nie je vždy jednoduché dešifrovať ženské túžby a potreby, jeden fakt je však istý. Kupovať si ju darčekmi vám nepomôže, ak nebude dokonale uspokojená. Obdarujte na Valentína partnerku niečím špeciálnym: máme pre vás hneď 7 tipov!

#1 Rozpáľte ju. Aj seba

Začať môžete veľmi nenápadne: jedlom alebo pitím. Nemyslíme však to, že do nej nalejete fľašu bieleho a potom budete čakať, ako si s vami skvele užije. Stavte na osvedčené afrodiziaká, ktoré rozpália vás oboch. Čokoláda, ženšen, kotvičník zemný, maca peruánska, to je len pár “afrodiziakálnych” darov prírody. Ich účinok však môže byť rozdielom medzi dobrým sexom a skvelým sexom.

#2 Rýchlovky sú super, ale len zriedka. Choďte na to pomaly

Strhnúť zo seba šaty alebo len dokonca stiahnuť spodné prádlo, zhodiť zo stola to, čo na ňom je a rozdať si to na ňom tak rýchlo sa len dá. To znie ako skutočne vzrušujúci zážitok, ktorý však ženy nie vždy ocenia. Kým mužovi postačí aj krátka chvíľa, aby bol pripravený vyvrcholiť, žene to trvá aj niekoľko minút. Štatistiky hovoria o zhruba 14 minútach v priemere.

Pokiaľ máte problém s rýchlym vyvrcholením, stavte na predohru, v ktorej bude hlavnou hrdinkou ona. Sebe môžete dopriať spomalenie vo forme tabletiek proti predčasnej ejakulácii alebo technikám na jej oddialenie.

#3 Nepodceňujte erotogénne zóny

Ženy na rozdiel od mužov neoddeľujú sex a emócie, preto je na mieste nežnosť venovaná vzrušivým miestam. Venujte sa jej erotogénnym zónam, či už zvolíte hladenie, vzrušujúce sanie, lízanie či masáž. Vzdychy vám budú dokonalým sprievodcom pri ich hľadaní. Nezdržujte sa však na jednom mieste príliš dlho, bude jej príjemnejšie, keď tých zón navštívite hneď niekoľko.

#4 Zvoľte polohy, ktorými ju naozaj uspokojíte

Inšpirovať sa pornom nebude zrejme to pravé orechové. Väčšina polôh je totiž prispôsobená väčšinovému publiku divákov, teda mužom. Ženy pred ródeom v posteli uprednostnia polohy, vďaka ktorým budú lepšie stimulované na správnych miestach. Venovať sa jej klitorisu z vás môže urobiť “pána Božského”, veď predsa ženský bod G nie je len výmysel a aj dámy si rady vychutnajú dokonalé orálne potešenie.

#5 Vždy buďte otvorení a povedzte jej po čom túžite. A potom si to vypočujte od nej

Ste šťastný muž, ak vás vaša partnerka dokáže vždy a všade skvele uspokojiť. Opýtali ste sa jej, či to platí obojstranne? Aj keď muži v otázkach sexu radšej konajú ako hovoria, ženy sú na tom predsa len inak. Dajte im vedieť, čo robia skvele, a to isté “naučte” aj ich. Ukážte im, že hovoriť to, po čom túžia, im prinesie vytúžené ovocie. A z vás to urobí boha ich erotického Olympu.

#6 Po sexe neutekajte, nechať ju samú v posteli je tabu

Práve po skvelom sexe, keď už si myslíte, že je všetko absolútne dokonalé, môžete všetko pokaziť. Ak sa po ejakulácii zdvihnete a odítete z postele, pripočítate si mínusové body. To je ten moment, kedy sa žena potrebuje cítiť ako tá, ktorá vám odovzdala úplne všetko. Pokiaľ vám objatie, bozk alebo hladenie po sexe nebude za ťažko, nebudete to ľutovať.

#7 Hovorte jej, že je krásna, aj mimo sexuálnych aktivít

Aby sa žena cítila vami neustále žiadaná, pripomínajte jej, čo je pre vás na nej krásne. Nemusí byť práve nahá v sprche alebo posteli. Keď nadobudne pocit, že vám má neustále čo ponúknuť, bude na sebe nepretržite pracovať.

Prečo má svoje výhody vedieť ako uspokojiť ženu? Po prvé, nebudete musieť rozmýšľať nad tým, či zažila alebo predstierala orgazmus. Po druhé, nebude ani v kútiku duše uvažovať nad tým, za koho vás môže vymeniť.

