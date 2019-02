Čo robí módny návrhár v zime? Tomuto neuveríte!

Jeho ideálnou zimnou dovolenkou prekvapivo nie sú exotické krajiny, ale klasika, ktorú si užíva so všetkým, čo k nej patrí. „Chata, sneh až po komín, dobrá partia a hlavne užívanie si príjemného relaxu pri praskajúcom krbe.“

Na horách však nezaháľa a oddych strieda so športom. Prím sú pre návrhára lyže, keďže lyžuje od svojich troch rokov. „Lyžovanie si užívam, bežkovaním dopĺňam kondičku a čistím si hlavu. No a na krasokorčuľovanie sa len pozerám a tíško obdivujem. Je to pre mňa balet na ľade.“

Čo sa týka zimnej módy, tu tiež dokáže prekvapiť. „Momentálne vymýšľam outfity na rodinné podujatie v bežkárskom lyžovaní, ktoré bude na konci februára na Štrbskom Plese. Jeho názov je Renault Rezká Bežka a „rezké“ bude aj moje módne zimné prekvapenie“, dodal záhadne s úsmevom Fero Mikloško.

Ak ste aj vy podľahli tomuto elegantnému zimnému športu, príďte na Štrbské Pleso a zapojte sa do tohto bežkárskeho eventu. Vstupenky na Renault Rezká Bežka zakúpite v sieti

Fero Mikloško odporúča na lyžovačku výrazné farby. Nie sú len nápadné, ale aj bezpečné. Zdroj: predpredaj.sk

- reklamná správa -