Zaujímavosti o whisky: Toto ste asi nevedeli

1. V USA počas prohibície dostala whisky vládnu výnimku a mohla tak byť predávaná prostredníctvom lekární na lekársky predpis. Ako to asi dopadlo, je jasné – práve počas tohto obdobia, od roku 1920 do 1933, vyrástol známy americký reťazec lekární Walgreens z 20 na takmer 400 pobočiek.

2. Najideálnejším typom sudu pre zrenie whisky je americký biely dub (dodáva sladkú a akoby „opekanú“ chuť), ale vhodným je aj európsky biely dub, ktorý whisky dodá sladký a pikantný charakter. V sudoch týchto typov zreje napr. aj Nestville Whisky. Pri zrení nápoj získava všetky zaujímavé vlastnosti, ako je špecifická farba, vôňa a chuť. Zaujímavé pritom je, že whisky po umiestnení do fľašky viac nezreje, tento proces sa deje výhradne v sudoch.

3. Základom pre dobrú whisky je kvalitná a chutná voda, ktorá sa svojim zložením musí na výrobu nápoja hodiť. Preto mnoho páleníc vzniká presne tam, kde je dokonalý zdroj vody. Ako mimoriadne vhodný zdroj sa ukázala aj podtatranská voda v okolí Hniezdneho, kde sa vyrába slovenská whisky Nestville.

4. K najvhodnejším obilninám na výrobu tohto magického moku patrí jačmeň. Zaujímavosťou je, že čím má jačmeň v sebe menej dusíka, tým obsahuje viac cukrov, ktoré sa neskôr premenia na alkohol.

5. Známy vedec Nikola Tesla pil whisky každý deň. Chutila mu? Určite aj to, veril však, že mu to umožní dožiť sa úctyhodných 150 rokov. To sa mu síce nepodarilo, tešil sa ale dobrému zdraviu. Rád rozprával o tom, ako sa aj vo vysokom veku udržiavať sviežim.

6. Prvá slovenská whisky Nestville vznikla v roku 2008. Na Slovensku pritom priamo pod hradom Ľubovňa leží ukrytý najstarší liehovar na Slovensku, a to už od roku 1746. Táto kamenná budova je teda o viac než sto rokov staršia než najstarší registrovaný liehovar v USA, ktorým je Jack Daniels od roku 1886.

7. V gaelštine, jazyku, ktorým sa hovorí v Škótsku okrem angličtiny a škótčiny, znamená slovo „whiskey“ aj „voda života“.

8. Whisky vznikla pred viac ako tisíc rokmi v Škótsku a Írsku aj z toho dôvodu, že v krajinách chýbali vinice. Na produkciu alkoholu sa tak použili dostupné suroviny (obilniny) a hľa! Whisky je na svete.

9. Uzatvorená fľaša plná tohto cenného alkoholu môže mať pokojne sto a viac rokov, pričom bude stále považovaná za bezpečnú na pitie.

10. Na Slovensku máme jednu unikátnu vec zo sveta whisky, ktorou je Nestville Park. Je to miesto, kde sa prostredníctvom mnohých expozícií dozviete azda všetko o svete whisky a uvidíte priamo aj proces výroby.

