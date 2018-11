Digi spája

Spoločnosť DIGI SLOVAKIA svojou atraktívnou televíznou ponukou vo vianočnej kampani spája to najlepšie zo športu, kultúry, rozprávok a dokumentov.Do bohatej multižánrovej ponuky pridáva kultúrny program Folklorika a jeden z divácky najúspešnejších dokumentárnych programov BBC EARTH, ktoré si spolu s Ťuky TV môžu vychutnať všetci zákazníci DIGI až do konca roka!

Rodina na prvom mieste

Počas vianočných sviatkov si nájde každý člen rodiny to čo hľadá.„Máme radi kvalitný futbal a tenis, ale naša DIGI ponuka nie je len o športe. Prinášame našim zákazníkom aj ďalší hodnotný obsah v podobe nových unikátnych kanálov akými sú Folklorika a BBC Earth HD. Veľmi ma teší, že oba programy sprístupníme našim verným aj novým zákazníkom už od 15.11.2018,“vyjadril sa Marcel Šatanek, generálny riaditeľ spoločnosti DIGI SLOVAKIA.Pre ešte krajšie sviatky DIGI dočasne sprístupní prémiový program BBC Earth a Ťuki TV do balíka Štandard do konca roka pre všetkých. V novom roku sa BBC Earthsa stane súčasťou balíčka Premium, Folklorika zostane dostupná už v balíčku Štandard. DIGI na Vianoce nezabúda ani na maďarsky hovoriacich zákazníkov a ku existujúcim 35 programom sa zákazníci môžu tešiť na ďalšie 4 kanály.

DIGI víta nových zákazníkov

Okrem prémiového obsahu zákazníci DIGI SLOVAKIA pri viazanosti na 24 mesiacov získajú ďalšie zaujímavé kampaňové benefity. Ak sa rozhodnú pre satelitnú televíziu balíčka Štandard môžu sledovať programy vyššieho balíčka Premium až 2 mesiace, pokiaľ zvolia balíček Premium, prvé tri mesiace zaplatia len cenu balíčka Štandard. Pri výbere káblovej televízie platí lákavá zľava 50% na 3 mesiace pri výbere balíka Štandard a 6 mesiacov pri voľbe balíka Premium.Navyše súčasťou kampane je zľava zo základnej inštalácie a aktivačných poplatkov až 80 EUR.

DIGI Vám dáva stále viac

Blíži sa koniec roka a to je ideálny čas bilancovať. Spoločnosť DIGI Slovakia môže s hrdosťou konštatovať, že záväzok voči zákazníkom sa jej darí napĺňať. „Od roku 2014 ku dnešnému dňu za nás hovoria čísla. Celkovo sme zákazníkom pridali viac ako 47 televíznych staníc a zlepšili kvalitu pre 40 programov migráciou do HD. Do Štandardu pribudlo 14 programov a vyšší balíček Maxi sme rozšírili až o 21 TV kanálov. To všetko robíme pre nových aj našich existujúcich zákazníkov a pri stále nezmenenej cene balíka Štandard,“vysvetľuje Lukáš Kovaľ, technologický manažér spoločnosti. V neposlednom rade DIGI v minulom roku zrušila spoplatnený športový balík a umožnila tak športovým fanúšikom sledovať unikátny obsah kanálov DIGI Sport už v základnom balíčku pri stále nezmenenej cene 9,60 eur mesačne.

Viac informácií o Vianočnej kampani a všetkých novinkách DIGI SLOVAKIA sa dozviete na www.digislovakia.sk.

