5 pravidiel, ako z výberu zamestnancov nespraviť drahý omyl.

Trh práce je veľmi svojským prostredím. Zatiaľ čo niektorým firmám stačí otvoriť dvere a hneď je u nich zástup kandidátov, iné si ich musia doslova vybojovať. Či ste jeden, alebo druhý prípad, výber vhodných zamestnancov by sa nikdy nemal robiť spôsobom “len aby bolo”. Môže vás to totiž stáť kopu času, peňazí a väčšinou to bude oboje. Odhady a štúdie nákladov na zlé personálne rozhodnutie sa rôznia, hovoria o zhruba 3 až 11 mesačných platoch kandidáta. Platí však, že čím vyššej pozície sa omyl týka, tým to firmu viac bolí.

Pozrite sa na 5 jednoduchých opatrení, ktorými môžete zlepšiť náborový proces vo firme a výrazne znížiť riziko omylov a nespokojnosti uchádzačov.

Plán je lepší ako dojmy

Na úvod si najprv treba presne zadefinovať zoznam úloh, ktoré potrebujete, aby nový človek vykonával. Oplatí sa to, aj keď nevytvárate novú pozíciu. Hneď na začiatku tak vylúčite to nepodstatné a môžete sa sústrediť na zisťovanie toho podstatného. Možno sa ukáže, že v skutočnosti hľadáte viac ľudí s veľmi odlišnými schopnosťami alebo že vám úplne stačí preorganizovať existujúci personál a nemusíte hľadať nikoho nového. Presná analýza pracovnej pozície sa môže javiť ako byrokracia zo skrípt. Pomôže vám však pri určovaní adekvátnych očakávaní a ohodnotenia, a tiež ako prvotné sito na tých, ktorých zavoláte na pohovor a ktorých nie.

Hľadajte skôr, než niekoho naozaj potrebujete

Tí najschopnejší si nikdy prácu nemusia hľadať. To však neznamená, že nie sú otvorení novým možnostiam či zmenám. Bola by preto škoda obmedzovať sa iba na hľadanie cez portály s pracovnými ponukami. Najskôr sa poobzerajte, či nemáte toho správneho človeka priamo vo firme. Tie najprezieravejšie firmy však šikovných ľudí majú v merku už skôr, než ich naozaj potrebujú, a sú s nimi v kontakte. Či už je to na sociálnych sieťach, prednáškach, prípadne workshopoch.

Nepozerajte len na odbornosť

Pri nábore zamestnancov sa nikdy netreba tešiť predčasne. To, že máte svojich finalistov, ešte neznamená, že ich stačí zoradiť podľa kvalifikácie na papieri. Dôvodom stroskotania spolupráce často býva, že vybraný človek nezapadne hodnotovo ani ľudsky, čo je vecou firemnej kultúry. Ani osvedčenia a certifikáty nie sú vždy zárukou dobrej pracovnej morálky, slušnosti či schopnosti zvládať ťažké situácie. Vždy sa obzerajte po takých ľuďoch, ktorým sa naozaj páči, čo robíte, a ktorí nebudú mať problém stotožniť sa s hodnotami firmy.

Nehľadajte zamestnanca na mieru

Opis pracovnej pozície vám síce pomôže presne zadefinovať dokonalého kandidáta, skutočnosť je však taká, že kandidáti nikdy neprídu ako vyrobení na zákazku. Hľadanie dokonalosti vás nikam nedostane. Radšej skúste zhodnotiť potenciál človeka do budúcna, jeho osobnostnú integritu a chuť učiť sa. Takmer všetko sa dá doučiť, zásady a charakter ťažko.

Odmietajte tak, ako by ste odmietali seba

Nábor sa nekončí výberom víťaza. Aj tí neúspešní si zaslúžia vedieť, na čom sú a kedy dostanú odpoveď.

To, ako neúspešného uchádzača odmietnete, do značnej miery hovorí veľa o profesionalite firmy. Dlhé čakanie na odpovede, nedostatok informácií o priebehu výberu a odfláknuté zamietnutie môže mať nepríjemné následky na reputácii a odradiť schopných ľudí uchádzať sa o prácu alebo to skúsiť ďalší raz. Buďte priami, poďakujte za prejavený záujem a vždy dajte uchádzačovi jasné vysvetlenie svojho rozhodnutia.

Prijímanie ľudí je často podceňovanou oblasťou, a to najmä v menších spoločnostiach. Veľmi jednoducho sa totiž nájdu veci, ktoré treba “hasiť” skôr. Avšak každá hodina navyše, ktorú náboru venujete, sa vám určite niekoľkonásobne vráti.

