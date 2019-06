VIDEO Boris Johnson naháňa politické body, jeho najnovšie vyhlásenie o brexite hovorí za všetko

Ako pripomenula agentúra Reuters, premiérka Theresa Mayová plánuje v piatok 7. júna odstúpiť z funkcie šéfky Konzervatívnej strany po tom, ako sa jej nepodarilo uskutočniť brexit načas (29. marca). V úrade predsedníčky vlády zostane, kým jej strana nezavŕši proces výberu nového lídra.

Johnson, zástanca tvrdého brexitu a bývalý minister zahraničných vecí, je považovaný za favorita medzi doposiaľ 13 uchádzačmi, ktorí by chceli nahradiť Mayovú. "Ak budem zvolený, odídeme (z EÚ) 31. októbra, s dohodu alebo bez nej," povedal Johnson vo videu, ktorým odštartoval svoju internetovú kampaň.

Video, ktoré zahŕňa rozhovory Johnsona s voličmi vrátane monológu predneseného priamo do kamery, je jeho prvým zverejneným videom v boji o lídersky post Konzervatívnej strany. O tom, kto nahradí Mayovú, budú rozhodovať poslanci a členovia vládnej Konzervatívnej strany; proces výberu sa začne 10. júna.

