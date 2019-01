Na brexit sa pripravujú aj veľké spoločnosti: Sony sťahuje európske sídlo do Holandska

Hovorca firmy Takaši Iida povedal, že presťahovanie európskeho sídla bude znamenať, že Sony je "spoločnosťou so sídlom v EÚ", takže po odchode Británie z bloku sa budú na európsku činnosť Sony uplatňovať spoločné colné procedúry.

Japonský premiér Šinzo Abe počas nedávnej cesty do Veľkej Británie vyjadril obavy z brexitu bez dohody. Konštatoval, že by to mohlo poškodiť japonské firmy, ktoré v Británii zamestnávajú do 150 tis. ľudí. Mnohé japonské firmy tiež vyjadrili obavy z vplyvu tvrdého brexitu.

Automobilka Toyota upozornila, že brexit bez dohody ovplyvní investície a dočasne zastaví produkciu jej závodu v Burnastone. Honda už na apríl naplánovala šesťdňovú prestávku, aby sa pripravila na "všetky možné výsledky spôsobené logistickými a hraničnými problémami".