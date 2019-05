ROZHOVOR Sociálny pracovník: Ľuďom na ulici peniaze nedávajte. Neviete, kde ich minú

BRATISLAVA – Pomáha ľuďom bez domova vrátiť sa späť do života. Sociálny pracovník Marián Kolouch pracuje v Nocľahárni svätého Vincenta de Paula viac ako dva roky. Vie pomôcť prakticky so všetkým, či už ide o dôchodky, sociálne dávky či prácu. Počas svojej kariéry sa stretol so smutnými aj inšpiratívnymi príbehmi. V rozhovore pre Glob.sk vyvrátil stereotypné predstavy o ľuďoch bez domova a povedal nám tiež, čo ich najviac trápi.