Napätie medzi Moskvou a Kyjevom eskaluje: Ukrajina tvrdí, že zostrelila ruské bezpilotné lietadlo

Podľa OOS bol stroj zostrelený pri meste Svitlodarsk ležiacom v Doneckej oblasti. Zbadali ho vojaci zo špeciálnej jednotky Azov spadajúcej pod Národnú gardu Ukrajiny. Bezpilotné lietadlo nechali preletieť ponad prvú pozíciu a potom naň spustili paľbu z ručných zbraní. Zostrelený stroj odovzdali odborníkom na preskúmanie.

