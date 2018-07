Putin nesúhlasí s Trumpom: Pripojenie Krymu k Rusku nebola anexia, tvrdí ruský prezident

Vladimir Putin, Zdroj: SITA/Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

NEW YORK - Ruský prezident Vladimir Putin počas rusko-amerického summitu, ktorý sa uskutočnil v pondelok vo fínskej metropole Helsinki, vyjadril nesúhlas so stanoviskom svojho amerického náprotivka Donalda Trumpa, že Krym zostáva súčasťou Ukrajiny. Ruský líder to podľa agentúry TASS uviedol v rozhovore pre spravodajskú stanicu Fox News.