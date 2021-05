Kozmonaut spravil z vesmíru jedinečnú FOTO: Ktorú svetovú pamiatku na nej zachytil?

Soichi Noguchi je jedným zo štyroch astronautov, ktorí sa uplynulú nedeľu vrátili späť na Zem v kapsule SpaceX Crew Dragon. Ďalšími tromi sú Michael Hopkins z NASA, Victor Glover a Shannon Walkerová. Pred opustením Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) sa Noguchiovi podarilo odfotiť jednu z najstarších a najväčších pamiatok našej planéty. Snímku neskôr publikoval na Twitteri. Sú na nej zachytené pyramídy v Gíze, komplex starodávnych egyptských pamiatok, ktorý sa nachádza na zozname svetového dedičstva UNESCO. "Posledný deň na ISS - spravil som najlepší záber Gízy," napísal Soichi vo svojom príspevku.

Fotografia zožala obrovskú popularitu, získala viac ako 20-tisíc pozitívnych reakcií. "Ďakujem veľmi pekne! Milujem všetky zverejnené fotky. Každý deň som sa tešila, že uvidím našu krásnu Zem z vesmíru! Modlím sa, aby ste mali všetci bezpečný výlet," okomentovala zábery istá žena. "Taký nádherný výhľad z vesmíru. Ďakujem Noguchi," pridal sa užívateľ menom John.

