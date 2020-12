FOTO podvyživeného chlapčeka obletela svet: Neskutočná premena, pozrite sa, ako teraz vyzerá

KODAŇ - Fotografia afrického chlapca z januára 2016 obletela celý svet. Na zábere je aj charitatívna pracovníčka, ktorá mu podáva vodu. To, ako chlapec vyzerá dnes, vám vyrazí dych. Prvé dva roky svojho života si prešiel skutočným peklom, no teraz mu dobrí ľudia poskytujú to, čo mu neposkytli jeho vlastní rodičia.